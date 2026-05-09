„Vstávám ve 4 ráno, v 5 vyrážím do rádia z Nespek a v půl šesté jsem tam. Ale nerada si stěžuju na to, že chodím do práce na šestou, protože to dělá třetina národa,“ popsala Říhová, která moderuje Ranní show s Leošem Marešem a musí vstávat už ve čtyři, aby se stihla připravit.
„Dřív to tak nebylo. Bylo to na pohodu, když jste pracoval v rádiu, mohl jste přijít v teplákovce, nemusel se člověk nahazovat. Ale od té doby, co jsou rádia trochu televize, furt nás točí, jsme na sociálních sítích, tak tam nechcete vypadat jako umaštěný papír. Takže já jsem si dokonce kvůli tomu udělala vizážistický kurz, abych se mohla rychle zkrášlit,“ popisuje.
Den má kvůli rádiu posunutý. „Spát chodím s dětmi v půl deváté. Takže partnerský život si škrtněte. Možná proto nám to teď tak funguje. Nemáme prakticky čas se pohádat,“ směje se Říhová. „Ono se to člověku přehodí. Když tak dlouho brzy vstáváte, tak máte peak toho dne mezi šestou a desátou dopolední. Propisuje se to i do víkendů. V sobotu, když nemám práci, tak brzy vstanu, uklidím celý barák, navařím a jsem taková veselá, příjemná. Ale pak to jde strmě dolů. Večery špatný,“ přiznává moderátorka.
Péči o dvě dcery ve věku pět let a jeden a půl roku si s manželem střídají. „My se s manželem během dne trochu míjíme. Já vysílám ráno a dopoledne, tak on se stará o děti. Potom se vyměníme a já jsem na té odpolední směně té mateřské role,“ popisuje.
„On má výhodu, že pracuje z domova, protože je grafik, kreativec, takže záleží na něm, kdy to během dne udělá. Když to nestihne během odpoledne, tak si dá nočku. Naštěstí nám to takhle v životě vyšlo, že si můžeme vyjít vstříc a zároveň dělat to, co nás baví a i s dětmi,“ chválí si Říhová.
Kromě rádia se pustila i do koučování. „Snažím se být kliďas, ale někdy to vybublá. Musím na sobě pracovat. Začala jsem dělat kurz koučování, protože jsem si říkala, že bych chtěla kultivovat svoje dovednosti, jak se bavit s lidmi,“ vysvětlila. „Manžel mi říkal, že mu neustále skáču do řeči a já jsem si na něm začala zkoušet to koučování, pokládám mu otevřené otázky a on je nadšený, že ho nechám mluvit,“ dodává Říhová.