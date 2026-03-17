Právě jste odmoderovala besedu věnovanou ústní hygieně a péči o zuby. Jak se vy, moderátorka, která působí hlavně v rozhlasovém éteru, staráte o svůj chrup?
Já se snažím starat, co nejlépe umím, ale neříkám, že pokaždé je to stoprocentní. Tím, že vstávám do rádia opravdu hodně brzy, to někdy malinko „ošulím“, když to řeknu upřímně. Důležité je vyčistit si zuby pořádně alespoň jednou denně večer. A samozřejmě také používat vždycky i mezizubní kartáčky. Je to někdy boj s časem, ale snažím se. P Podle mě taky hodně důležitá věc, která se mi podařila a na kterou jsem hrdá, je, že jsem si nechala zuby narovnat. Měla jsem neviditelná rovnátka. Hrozně mě štvalo, že jsem měla fakt dost křivé spodní zuby. Na prahu čtyřicítky se mi konečně podařilo to dorovnat!
Když máte v rádiu splněno, jdete dopoledne spát?
Samozřejmě že bych si to strašně moc přála, ale je to nereálné. Jsem nejenom pracující, ale zároveň jsem na mateřské. Mám roční holčičku, pak ještě pětiletou, ta chodí do školky. Jakmile přijedu z rádia, vyměníme se s manželem. Máme to napůl, on jde pracovat a já jsem máma na plný úvazek. Bohužel žádné polehávání neexistuje.
Je to náročnější, když jsou holky na vás dvě? Musíte se pořád ještě adaptovat?
Byli jsme nedávno na dovolené a shodli jsme se s manželem, že je to náročnější. Před třemi lety jsme byli jen s jednou dcerou. To byla nejlepší dovolená na světě. Odpočinuli jsme si, bylo to parádní. Teď jsme tam byli se dvěma holkami. Mysleli jsme si, že to bude pohodička, že holky vypustíme na pláž a budou si hrát na písku. Musím říct, že jsme se z dovolené vrátili totálně rozebraní, neodpočinutí a byli jsme rádi, že jsme doma.
Na rádiu Evropa 2 vás potkala těžká ztráta, přišli jste o kolegu a kamaráda Patrika Hezuckého. Jak se s tím vypořádáváte?
Patrik nám strašně chybí, chybět bude vždycky. Nejenom nám, ale i posluchačům. Je to změna, ale snažíme se jít dál. Snažíme se také vyhovět tomu, co si přejí posluchači. To, co se k nám dostává, je přání, aby se pokračovalo. O to se snažíme. Ale je to velká změna.
Po odchodu Patrika přišla opravdu velká vlna lásky a solidarity. Chytlo vás to za srdce? Čekali jste až takové reakce?
Já myslím, že ani sám Patrik nevěděl, kolik lidí ho mělo takhle moc rádo, kolik lidí ho milovalo, zbožňovalo. A je škoda, že to nevěděl. Vidí to ale alespoň jeho syn, který byl na Koncertě pro Patrika. Určitě si už celou podporu do sebe vepsal a myslím si, že to v něm zůstane.
Když přejdeme k tématu hudba, Evropa 2 má poměrně specifický playlist. Dovedete některé songy poslouchat i v soukromí, nebo vás baví úplně jiný žánr?
Spousta písniček z Evropy 2 se mi líbí a objevila jsem je právě díky vysílání. Třeba Yungbluda. Když začal, zařadili jsme ho do playlistu, nikdo ho víceméně ještě neznal. Já jsem si říkala: Ty bláho, to je dobrý! Začala jsem si ho hledat a teď jsem jeho velká fanynka. Ale pravda je, že máme doma gramofon a posloucháme i staré desky. Teď to bude znít strašně snobsky, ale miluju pustit si večer jazz! To je bomba!
Jste ráda, když se můžete občas schovat za rádiový mikrofon, protože ráno není potřeba make-up? I když tam už teď vlastně máte taky studiové kamery...
Ano, to je velká změna. Ještě donedávna jsme nenatáčeli vstupy a opravdu jsme chodili do práce v teplákovce. Nemuseli jste řešit, jestli máte udělané vlasy nebo make-up. Ale doba jde dál a sociální sítě si žádají záznamy. Už se stalo pravidlem, že se do rádia musím malovat. Vstávám proto ještě dřív.
Na kolikátou máte nastavený budík?
Budík mám nastavený na 4:20. Zatím to nějak vychází, ale je to strašné!
27. dubna 2022