Katie Price se v sobotu vrátila s manželem Lee Andrewsem (43) z Dubaje, kde podstoupili oba blíže nespecifikovaný zákrok v obličeji. Podle Andrewse to ale lékař zpackal a byla potřeba korekční operace. Katie Price podle něj nemohla vůbec pohnout ústy.
Odmítli proto za zákroky zaplatit a tvrdí, že lékař, který jim provedl zákroky, ordinuje ze své vily bez licence. „Účtováním poplatků od klientů a používáním produktů, které nejsou schváleny úřady, způsobil mně i mé ženě hrozné následky, které vyžadovaly další kvalifikovanou korekční operaci. Buďte opatrní, lidi,“ napsal Andrews na Instagram.
„To se dalo čekat. Oba odešli bez zaplacení a když jsem jim odeslal několik faktur, zablokovali mě. Nikdy nezmínili, že by s výsledky byli nespokojeni. To, co Katie po zákroku prožívala, je naprosto normální,“ hájí se lékař na sociální síti.
Není to poprvé, co se operace Katie Price nevydařila. Loni se svěřila, že v roce 2019 po brazilském liftingu hýždí málem zemřela. Přesto si ho nechala udělat znovu. Na fotkách dubajské pláže je v bikinách vidět, jak se implantát v jejím pozadí pohybuje, kde nemá. Katie Price má kromě toho na kontě 17 plastik prsou, 6 liftingů obličeje a další zákroky prakticky po celém těle. Před měsícem si nechala upravit rty do „motýlového tvaru“ a nyní říká, že je potřeba je opět změnit.
Se svým vzhledem stále není spokojená. „Miluji se. Uvnitř jsem nejlepší člověk na světě, jen se mi nelíbí, jak vypadám,“ řekla nedávno ve videu, kde reagovala na komentáře fanoušků, kteří jí radí, aby přestala s neustálými úpravami zevnějšku a začala se mít ráda.
Její matka má za to, že Katie Price trpí dysmorfofobickou poruchou, což je duševní onemocnění, při němž lidé zažívají úzkost při pohledu na sebe a potýkají se s poruchou hodnocení vlastního těla.