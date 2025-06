Rodačka z Velké Británie jen v průběhu posledních let utratila za plastické operace více než tři miliony korun. Katie Price popsala, že už podstoupila sedmnáct plastik prsou, má několik faceliftů a výplní, nechává si aplikovat botox a má za sebou i takzvaný brazilský lifting zadku (BBL).

Přiznala, že právě pozvednutí pozadí bylo nejhorší kosmetickou operací, kterou kdy v životě podstoupila. Jedná se o zákrok, při kterém se zvětšují a tvarují hýždě pomocí vlastního tuku pacienta z jiných oblastí těla, typicky břicha, boků nebo stehen.

Modelka si na operaci zaletěla do Turecka, zákroku však zpětně lituje a s výsledkem není spokojená. Lékaři ji navíc před operací varovali, protože je prý jednou z nejvíce nebezpečných.

„Zkusila jsem BBL v zahraničí. Vzali mi tuk ze stehen a břicha a přesunuli ho do zadku. Bylo to opravdu šíleně moc bolestivé! A prostě mi to neslušelo, s výsledkem jsem vůbec nebyla spokojená. Vypadalo to hrozně,“ vyprávěla Katie Price v podcastu Katherine Ryanové s názvem What’s My Age Again.

Pětinásobná matka trvá i přesto na tom, že už se nikdy nenechá operovat v Anglii a na zákroky zamíří vždy do Turecka. „Anglie už nikdy. Na plastické operace a kosmetiku pojedu vždycky jedině do zahraničí,“ prohlásila.

Jeden z britských plastických chirurgů, Dr. Gerard Lambe, se k modelčině posedlosti plastikami vyjádřil. „Katie by si měla uvědomit, že vystavuje své zdraví a tělo extrémnímu tlaku kvůli nesčetnému počtu zákroků, které podstoupila za poslední roky,“ řekl.

„Brazilský lifting hýždí je navíc jedna z nejnebezpečnějších operací, které může člověk podstoupit. Má nejvyšší úmrtnost – je to jedna z nejriskantnějších operací vůbec. Ta žena si opravdu zahrává se životem,“ dodal.

Katie Price (Ibiza, 14. června 2025)

I přes to, že modelka předešlého zákroku lituje, nedávno si nechala do hýždí aplikovat výplně. Fanouškům prozradila, že se vrátila na starou dobrou kliniku v Turecku. „Tak a zadeček je hotový! Tady máte malou tajnou ochutnávku!“ napsala k jedné z fotografií na Instagramu.

V podcastu influencerka také uvedla, že se od lékařů nedávno dozvěděla, že její biologický věk je 70 let. Podle její lékařky Nicholy Conlonové za to mohou traumata, která tělo opakovaně zažívá a neustálé záněty.

„To, co v tomto testu měříme, přímo souvisí se zánětem. Existuje spousta různých způsobů, jak měřit biologický věk, ale tento specifický test se zabývá úrovní zánětu, který je přítomen ve vašem těle, protože obecně platí, že pokud máte vyšší úroveň zánětu, podporuje to stárnutí uvnitř, takže to zvyšuje váš biologický věk,“ dodala expertka.