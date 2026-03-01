Hiltonová se při pohledu na fotku zpěvačky Lizzo zeptala, zda se jedná o Precious – tak zní název filmu (a hlavní filmové postavy) z roku 2009, kde Gabourey Sidibe hrála hlavní roli. Diváci i Andy Cohen v roli moderátora svou reakcí ihned prozradili, že se Kathy spletla. Ta však poněkud nečekaně trvala na svém odhadu a snažila se situaci uhrát na to, že slovo ‚Precious‘ mínila jen jako přezdívku.
V internetových diskuzích si tím vysloužila kritiku, a nad celou situací se nyní znovu pozastavuje i sama Sidibe. „Bylo to podivné, protože jednou jsme se i osobně setkaly u ní doma v rámci její práce návrhářky. Já bych ji poznala hned,“ uvedla dvaačtyřicetiletá herečka v nedávné epizodě podcastu One54. „S Lizzo se neznám, každá děláme úplně něco jiného. Lidé už si mě spletli s celou řadou obtloustlých černošek. A vždycky je to dost podivný pocit, hodně zavánějící rasismem.“
Vzhledem k tomu, že už se v minulosti obě ženy setkaly, považuje Sidibe za zvláštní také fakt, že si Kathy zjevně nevzpomíná na její jméno. „Poznala jen, že ‚to je Precious‘, jako by mě ani neznala jménem. Nevím, je to popravdě trochu zvláštní,“ říká.
Kathy Hiltonová se snažila posléze obhájit také tím, že nevidí dobře na dálku, a že fotku na obrazovce neviděla jasně. „Fotka byla daleko a já mám mizerný zrak. Možná bych nepoznala třeba ani Justina Timberlakea od Melissy Etheridge,“ snažila se vtipkovat na síti X. Mnozí jí to však nevěřili.
„Jestli si Kathy myslí, že každé černé ženě s nadváhou může automaticky říkat Precious, těžko se hájit tím, že to nemyslela zle,“ napsal jeden ze sledujících. „Jestli si myslela, že Lizzo je Precious (fiktivní postava z filmové adaptace stejnojmenné knihy), tak je buď lhářka, hlupačka, rasistka nebo to všechno naráz,“ usuzoval jiný.
Co se týče Sidibe, ta po své průlomové roli v tomto filmu neusíná na vavřínech. Její kariéra zahrnuje účinkování ve filmech, televizních seriálech i v divadle, přičemž svůj věhlas využívá mimo jiné k otevřeným promluvám na téma rasy či tělesné hmotnosti.
Diváci ji nyní budou moci vidět v třinácté řadě seriálu American Horror Story, kde si vedle dosavadních účinkujících poprvé zahraje například i zpěvačka Ariana Grande.
2. srpna 2023