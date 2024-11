Jsem ráda, že nemám prsa, říká herečka Kathy Batesová po mastektomii

„Rozhodla jsem se pro tuto volbu, protože v mém věku jsem si říkala, že tím opravdu nechci procházet. Prostě jsem to nechtěla,“ svěřila se Batesová, která v minulosti pro sever WebMD řekla, že patří k ženám, které jsou smířené s plochým hrudníkem a je vděčná za to, že je naživu a přežila zákeřnou nemoc.

„Víte, nebyla jsem ve vztahu, byla jsem už starší a nepředpokládala jsem, že ještě ve vztahu budu, takže jsem si říkala, proč bych je vlastně musela mít. Možná to zní divně, ale měla jsem opravdu těžká prsa. Když mi je odstranili, vážila asi pět kilo. Byla obrovská, opravdu velká, a musím říct, že si život bez prsou docela užívám, je to zvláštní,“ svěřila se herečka z Titanicu v podcastu.

Důvodem, proč Batesová v roce 2012 souhlasila s odstraněním prsou, byly nejen její zdravotní potíže, ale i rodinná historie rakoviny prsu. Její teta na toto onemocnění zemřela a rakovinu prsu prodělala i její neteř.

Herečka už si jedním bojem s vážnou nemocí prošla, a to v roce 2003, kdy jí byla diagnostikována rakovina vaječníků. Ve svých 55 letech podstoupila operaci a následně devět měsíců chemoterapie, ale o svém zdravotním stavu tehdy veřejnost neinformovala.

„Nikomu jsem to neřekla,“ svěřila se Batesová v rozhovoru v roce 2018. „Hned po operaci jsem pokračovala v práci a natáčela film Malá černá skříňka. Můj agent byl ze staré školy a nechtěl, abych byla známá jako herečka, která prošla touto nemocí. Nechtěla jsem, aby to někdo věděl, ale vzalo mě to opravdu hodně.“

Během natáčení televizního dramatu Matlock, kde ztvárňuje Madeline Matlockovou, pro ni vytvořili speciální tílko. „Tílko má velmi tenká ramínka a dali mi do něj vycpávky, falešné košíčky, které jsou neskutečně pohodlné a dělají hezký tvar prsou. Cítím se v tom dobře, když takhle vyrazím ven. Dřív jsem občas chodila bez jakékoliv výplně nebo s výplněmi, které nebyly pohodlné a rozčilovaly mě,“ dodala herečka.