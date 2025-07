Na roli macechy jsem se připravovala s terapeutkou, říká Schwarzeneggerová

Pětatřicetiletá Katherine, rodačka z kalifornského Los Angeles a autorka několika knih, odhalila překvapivý krok, který udělala ještě před svatbou s hercem Chrisem Prattem. Ten tou dobou již vychovával syna Jacka, kterého má z předchozího manželství s herečkou Annou Farisovou – s tou se herec rozešel v roce 2017.

Katherine Schwarzeneggerová a její muž, herec Chris Pratt

Jak Schwarzeneggerová prozradila v podcastu Parenting & You with Dr. Shefali, tato skutečnost se pro ni stala motivací k tomu, vyhledat terapeutku specializovanou na roli nevlastního rodiče. „Hned po zásnubách jsem si našla koučku na nevlastní rodičovství. Byla pro mě obrovskou pomocí při pochopení mé role,“ uvedla.

Dnes společně Katherine a Chris vychovávají tři děti – kromě Jacka také jejich dcery Lylu Marii a Eloise a nedávno narozeného syna Forda. O sdíleném rodičovském soužití s bývalou partnerkou svého manžela přitom dcera slavného herce Arnolda Schwarzeneggera mluví s respektem. „Cítím se požehnaná, že nám to funguje. Vyžaduje to jisté úsilí, ale když všichni chtějí, jde to.“

Proces to tedy byl postupný, ale nakonec podařený. „Ego se občas ozývá, to je jasné. Ale vždycky si připomínám, že tohle není o mně. Je to jen a jen o tom dítěti.“

Už v červnu 2021, tedy krátce po narození jejich první dcery, si Chris Pratt v rozhovoru pro web ET pochvaloval, že jim rodinný život klape. Syn Jack – tehdy devítiletý – si totiž svou novorozenou mladší sestřičku rychle zamiloval.

„Jednoduše ji zbožňuje. Je k nesmírně hodný a milý,“ rozplýval se herec. „Ona mu chce neustále sundávat brýle, ale on se k ní chová velmi trpělivě. Je z něj zkrátka skvělý starší bráška.“