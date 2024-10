Meky mě naučil žít život. Ale doma to byla občas Itálie, vzpomíná Žbirková

Katko, o vašem společném životě s manželem vyšla kniha Katherine: Můj život s Mekym. Co k jejímu napsání vedlo?

To nebyl můj nápad. Oslovil mě Albatros a já si říkala, že kdyby to měl někdo napsat, byl by to Honza Vedral, novinář a člověk, který už připravoval s Mekym životopisnou knihu Zblízka, a vím, že mu můžu důvěřovat. Myslím, že se tak trochu tyhle dvě knihy propojily, aby daly o Mekym ucelenou představu a ukázaly ho jako umělce, který byl i normální chlap, otec a manžel.

Rodiče o Mirovi opravdu nejdřív nevěděli, a když na to přišli, nebyli rádi. Báli se o mě, přece jen to byl muzikant.