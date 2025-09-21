Mateřství ženu promění. Jsem víc úzkostlivá a citlivá, říká modelka Sokolová

Po roční odmlce se vracíte do světa módy. A hned váš první projekt má pro vás speciální význam.
Je to doslova srdcová záležitost. Jedná se o krásné charitativní náramky, které vznikají ve spolupráci mého nadačního fondu a velké šperkařské značky. Jsou modré, protože modrá je barva spojená s autismem. Je to barva komunikace a je na nich srdce. Na jejich návrhu se podílela Dodo, což je autistická dívka. Je to krásný šperk, který bude i pomáhat, protože výtěžek z prodeje půjde na podporu rodin pečujících o autisty a bude pomáhat i osvětou. Každý, kdo ho bude nosit, také podle mě bude toto téma komunikovat.
Vždy jste byla velmi empatická. Když jste se stala maminkou, dostala ta sounáležitost s lidmi nový, ještě vyšší stupeň?
Určitě ano. Já si myslím, že mateřství každou ženu dost promění. Já to na sobě pociťuji tak, že když čtu nějaké zprávy týkající se dětí, hned se s tím ztotožňuji nebo mě to hodně zasáhne. Jsem na tyto věci teď hodně citlivá.
Registrujete tedy, že hormony nejsou rozhozené jen v průběhu těhotenství a potom v šestinedělí, ale nesete si to do života dál.
Já myslím, že už je to záležitost do konce života. Ano.
Jak moc jste úzkostlivá? Dáváte dceři venku volnost?
Řekla bych, že jsem úzkostlivá máma. I když mám hlídání, chci vidět, co dcera dělá. Chci vědět, co jí, jak kakala, prostě všechno. Nejsem taková ta máma, která by… Zkrátka potřebuji mít stále přehled. Dát dceři venku volnost, to moc nejde, protože už chodí a je docela rychlá. Je potřeba ji trochu korigovat.
Možná už jste se těšila na podpatky, ale ty musí tedy stále zůstat ve skříni.
Teď jedu legíny, kraťásky a tak.
|
Bývalá miss Kateřina Sokolová a miliardář Wichterle přivítali na svět dceru
Jak vypadá váš šatník, jsme nedávno mohli vidět na Ona Dnes. Když si vzpomenete na své dětství před třiceti lety, co byste byla ráda, aby dcera také zažila?
Já bych byla moc ráda, kdyby zažila normální dětství. To, že kamarádi zazvoní na zvonek a zeptají se, jestli může Sárinka ven a pak si půjdou ven hrát. Já jsem to zažila – lezla jsem po stromech a hrála si na schovku. Myslím, že v dnešní době je to čím dál tím složitější. Bohužel. Taky bych jí přála, aby ji moc nepohltily sociální sítě, byť jsem na nich aktivní. Je to určitě fajn prostředek, ale člověk to nesmí vnímat jako reálný svět.
Máte krásnou zdravou dceru a spolehlivého partnera. Nevyhrála jste tak trochu ten život?
Určitě. Jsem za to všechno nepochybně moc vděčná. Vím, že to není samozřejmost a děkuji za to každý den.
A musí se na tom stále pracovat...
Určitě. Každý vztah je práce.