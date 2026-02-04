„Já jsem na telefonu. Je on-line přenos, takže on vidí, co se děje v sále, a já se ho ptám, jestli chce dát další příhoz, nebo ne,“ popsala svou práci Sokolová.
Působí v české aukční síni, ale často musí pracovat s cizinci. „Pamatuji si moji první aukci. Byl to obrovský stres. Ta aukce umí být velmi rychlá. Šéf mi slíbil, že bude dělat takzvané oči. To znamená, že stojíte za licitátorem a koukáte, jestli licitátor nepřehlédl nějaký příhoz. Dvacet minut před aukcí mi ale řekl, že budu dražit telefonicky a ještě anglicky. A ten pán fakt nebyl rád, že mě měl na telefonu. Nic jsme nevydražili,“ popsala své začátky.
Své klienty se snaží občas povzbudit k příhozu, pokud je na to čas. „Když létají vysoké částky, tak se může chvíli rozmyslet. Já ho mohu trochu motivovat, ať zkusí ještě jeden příhoz. Občas se nechají zviklat,“ popsala.
„Nejvyšší platba, co jsem zažila, nebyla v aukci. Byl to privátní prodej a byl to František Kupka. Cena byla přes 100 milionů,“ prozradila Sokolová, která kromě toho působí v nadaci na pomoc dětem s autismem.
„S tátou jsem před mnoha lety založili nadační fond AutTalk na základě rodinné zkušenosti, protože můj bráška Radovan je těžký autista. Protože jsme věděli, co ta péče všechno obnáší, tak jsme chtěli pomoct. Já byla po Miss, tak jsem měla možnost víc mluvit do médií,“ popsala.
„Finančně podporujeme rodiny i jiné neziskové organizace a snažíme se o osvětu ohledně autismu. Autismus je neurovývojová porucha a projevuje se u každého jinak. Když máte někoho, kdo má Aspergerův syndrom, tak na něm téměř nepoznáte, že je na spektru. Když máte nízkofunkčního autistu, jako je můj bráška, tak to poznáte, protože ten nemůže vůbec sám fungovat,“ vysvětlila Sokolová.