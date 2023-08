Jsem Lucčina máma, poradce i vrba, říká Neumannová o dvacetileté dceři

„Lucie jako dítě nenáviděla jakékoliv chození, túry a cyklistiku a já jsem to v určitý okamžik vzdala. Když ale začala dělat atletiku a dostává se do věku, kdy se v tomto asi trošičku mění, je ochotna se mnou jít na výšlap a dokonce jsem byla velmi překvapená, že tu jela i cyklistický závod. Náš vztah se v tomto hodně vyvíjí,“ řekla Kateřina Neumannová v rozhovoru pro pořad Showtime na CNN Prima News.

Neumannová v srpnu už podvanácté zorganizovala na Lipně sportovní festival, kam za ní dorazila i dcera. „Najednou se přiklání k fyzickým aktivitám, které mám ráda i já, takže za mě velká radost. Popravdě mám ale postupně co dělat, abych jí stačila. V běhu už samozřejmě nestačím, na kole a túrách ještě docela jo,“ směje se olympionička.

„Jsem především Lucčina máma, poradce a vrba. Probíráme společně vše okolo sportu. Jsem ráda, že je ochotna naslouchat mým názorům a zkušenostem,“ odpovídá na otázku, zda je dceřiným největším fanouškem.

Foto Lucie s maminkou a babičkou, ke kterému napsala: „3 generace Neumannek. Jen je trochu děsivé, že přesně vidím, jak budu vypadat za 30 a pak i za 65 let!“:

Během rozhovoru se svěřila také s tím, že se již těší na dovolenou v Itálii. „Nejsem typ, který by ležel u moře. S partou kamarádek jedeme v polovině září do Neapole. Chceme projet pobřeží Amalfi, Positano a tak dále. Bude to odpočinková dovolená spojená s poznáváním,“ říká.

Její dcera Lucie Neumannová se nyní věnuje běhu. „Přešla jsem z tenisu na atletiku. Vůbec jsem nebyla zvyklá běhat a bylo to úplně něco jiného, najednou nabíhat hromady kilometrů, což tenisti vůbec nedělají,“ popsala sportovkyně.

„Hned zpočátku jsem si udělala únavovou zlomeninu v nártu. Teď s tím problém nemám, ale když jsem začínala, tak jsem měla jednu únavovku a druhou nohu jsem pak měla v náběhu na únavovou zlomeninu, takže už jsem si taky prošla ‚hezkými‘ věcmi,“ svěřila se Lucie, která běhá trasy o délkách 400 a 800 metrů.

Přiznává, že při současném stylu života potřebuje pravidelné masáže a fyzio cvičení. „Potřebuji pořád regenerovat, bez toho to nejde. Jakmile se na to na týden dva vykašlu, hned mě něco začne bolet. Takže je to fakt strašně důležité,“ dodává.