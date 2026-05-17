Mám aplikaci, která mi zakáže aplikace, říká zpěvačka Kateřina Marie Tichá

Autor:
Zpěvačka Kateřina Marie Tichá (31) prozradila v Show Jana Krause, že si platí aplikaci, která ji má udržet dál od světa sociálních sítí a dalších aplikací. Za běžné činnosti si v ní „vydělává“ čas, který pak může strávit na telefonu, a službu si nemůže vynachválit.

„Koupila jsem si aplikaci, která mi zakáže jiné aplikace. Trochu se za to stydím. Jste dospělý člověk, co přemýšlí sám za sebe, a pak jdete na internet a zaplatíte si tuhle aplikaci,“ říká zpěvačka sebekriticky.

Nicméně jí to pomohlo zredukovat čas na sociálních sítích z několika hodin na zhruba dvacet minut denně. „Vyjmenujete, které aplikace chcete zakázat, a pak si musíte vydělávat takové penízky a za ty penízky si můžete koupit čas na těch aplikacích. Vyberete si, jakou aktivitou si chcete ty penízky vydělat. Třeba pracovat, zahradničit nebo číst knížku. Musíte to pak vyfotit, vyděláte ty penízky a koupíte si za ně třeba dvě minuty na Instagramu,“ popsala.

Kateřina Marie Tichá v Show Jana Krause (květen 2026)
Zpěvačka Kateřina Marie Tichá s hudební cenou Žebřík
Kateřina Marie Tichá s Andělem za rok 2024 v kategorii Sólová interpretka
„Musíte mít ale tu aplikaci při té činnosti zapnutou. Ona vám na tu dobu zablokuje všechno ostatní, abyste nemohli říct, že něco děláte, a místo toho koukat na telefon,“ dodala.

Díky aplikaci se i lépe stravuje. „Když vypijete sklenici vody, dostanete dva penízky. Na víno to neplatí. Na jídlo ano, ale jen zdravé,“ vysvětlila zpěvačka. Kromě odpočinku od sociálních sítí si pochvaluje i návrat ke čtení. „Co jsem přečetla knih. Samozřejmě stačí zapnout tu aplikaci a jen přemítat, nedělat nic. Ale já jsem úplně zapomněla, jak strašně ráda čtu,“ popsala držitelka dvou cen Anděl.

První dostala jako Objev roku a druhou už jako nejlepší zpěvačka. „Bylo to krásné, protože člověk, když dostane objev, tak si řekne: No, možná se tam něco zajímavého děje. Ale když dostanete tu zpěvačku, tak je to takové poplácání po rameni,“ popisuje Kateřina Marie Tichá, která před sólovou dráhou zpívala se skupinou Jelen.

RECENZE: Jako dotek víly. Koncert Kateřiny Marie Tiché byl stoprocentní

„Jak jsme spolu byli úplně od začátku, tak to bylo takové srostlé, až skoro sourozenecké. Proto to tak dlouho vydrželo,“ míní zpěvačka. „Ten mužský kolektiv je zábavný. Potkali jsme se s nimi v mých sedmnácti a pravda, někdy mě to trochu štvalo. Učila jsem se na státnice a kluci se rozhodli, že vysadí v celém hotelu dveře ve tři ráno a že ty dveře naskládají na hromádku u mě v pokoji jako dárek,“ vzpomíná.

„Ale já jsem měla vždy štěstí na ty lidi. Byly to vždy takové nevinné srandy,“ dodala Kateřina Marie Tichá.

Nejčtenější

