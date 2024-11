Korn vyměnil Vondráčkovou za mladší. Najal si Kateřinu Marii Fialovou

Fialové všestrannost je neuvěřitelná. Zpívá, tančí, stepuje. Stejně jako v dobách své největší slávy Helena Vondráčková. Na rozdíl od ní ovšem i hraje, a to nejen v muzikálových, ale i činoherních představeních. Není divu, že ji Jiří Korn vyzval ke spolupráci.

„Kolegyně a zároveň choreografka Anet Antošová pozvala Jirku Korna s producentem jeho turné Leošem Marešem na představení Okno mé lásky, ve kterém hraji v Divadle Broadway. Ta si mě vlastně vybrala jako první, upozornila na mě a Jirka už to jenom schválil. A pak jsme spolu nazkoušeli stepařské číslo a zároveň dva duety,“ říká Fialová.

Naučila se písničku Hlava mazaná z muzikálu Bídníci a Každá trampota má svou mez, kterou starší publikum zná v podání Jiřího Korna a Heleny Vondráčkové.

„Já ho miluji. Je to naše české zlato. Ne, spíš diamant! Uznávám i Karla Gotta a další české umělce, ale Jirka je prostě unikát, výjimečný. V podstatě muzikálový herec. Umí zpívat, hrát, tančit… Nevím, jestli si všichni plně uvědomujeme, co je zač. Opravdu extratřída,“ říká na adresu Jiřího Korna. „Navíc má dobré srdce, je pracovitý, profesionální, perfekcionista, padám z něj na hubu.“

„Přinesl i novou módu na jeviště. Náušnici v uchu a sukně. To tenkrát nebylo běžné, ale on se toho nebál, měl odvahu. A podle mě nebyl za komunistů tak úplně doceněný,“ pokračuje.

I ve svém věku zařadil Korn do svého programu náročné stepařské číslo. Právě ve dvojici s Kateřinou. Ta je ale téměř o půl století mladší a navíc kdysi stepovala závodně, je několikanásobnou mistryní světa. „Šlo to hned,“ popisuje herečka svůj návrat ke stepu. „Neudržuji se v tom nějak. Ale postupem let se to asi změní, budu muset na sobě máknout.“

Kvůli muzikálovým rolím ale dbá na svoji fyzickou kondici. Chodí pravidelně běhat. „Včera jsem dala dvanáct kilometrů. Vybíhám z Holešovic, kde bydlím, pokračuji přes Libeňský most, Tróju, Stromovku a zpátky. Když mám ale ráno zkoušku v divadle, běžím zkrácenou trasu, jenom šest kilometrů,“ prozrazuje.

Vždycky s sebou bere své psy. Dvouletý švýcarský ovčák jí běží u nohou, ale osmiletá fena, která je směsicí husky a bígla, jí občas nestačí. „Když už nemůže, zpomalím,“ říká Fialová.

Na koncertní turné s Kornem byla tudíž dobře připravena. „Ta tour s ním pro mě byla za odměnu. Ale nejen pro mě, i pro moje kolegy. Bylo nás tam deset tanečníků a ne ledajakých, ale speciálně vybraných. Tancovali jsme pro něj, protože ho milujeme, jeho show je kvalita, srdce a umění,“ vyznává se.

Po skončení každého koncertu Korn všechny kolegy obešel, objal a poděkoval jim za fantasticky odvedenou práci. Že by někomu něco vytýkal, Kateřina Marie Fialová nezažila. „Jirka si uvědomuje, že je to živá show, tudíž se může přihodit cokoliv. Leoš Mareš, který ji produkoval, má nečekané události dokonce rád. Bere je jako osvěžení,“ prozrazuje herečka a zpěvačka. „Myslím, že to spojení Leoše s Jirkou je jedinečné v tom jak se navzájem respektují.“

Zpívat před vyprodanými sály Kateřině Marii problém nedělal, ale pro jistotu nepřemýšlela nad tím, kdo písničku nazpíval před ní. „To si vůbec nemůžu připouštět. Stačí mi stát vedle pana Korna. Stresovat se ještě tím, že to kdysi zpívala Helena Vondráčková, která byla ve své době taky geniální, nepřipadá v úvahu. To jsem si absolutně zakázala. Jinak bych ze sebe nevydala ani tón,“ říká.

V současné době zkouší na dvou scénách. V Divadle Broadway rodinný muzikál Lotrando a Zubejda a v divadle Studio DVA konverzační komedii Jak je důležité míti Filipa. Ale i tam se po ní chce, aby na jevišti zpívala.