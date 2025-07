Cítím se s ním skvěle a on se mnou taky, chválí Fialová kolegu Polívku

„Takhle krátké vlasy jsem měla naposledy před deseti lety. Byla jsem na konzervatoři a chtěla si vyzkoušet, jestli by mi slušely. Kadeřnice mě v tom podpořila. Říkala, kdy jindy, než teď. A ten účes mi sedl. Jenomže nakonec jsem si je stejně nechala dorůst, protože mi všichni říkali, že herečka by měla mít dlouhé vlasy. Ale v divadle si s nimi beztak nevěděli rady, tak mi je pořád stahovali do culíku,“ vypráví.

S kratším účesem má mnohem méně práce. „Dlouhé vlasy jsou strašně náročné na údržbu. Navíc já je měla dost husté. Ale taky zničené, takže jsem je ani nikomu nevěnovala pro další využití. V tu chvíli mě to vůbec nenapadlo,“ dodává.

Kateřina Marie Fialová

Zatímco na Nově, kterou se svým plánem předem seznámila, jí nový účes odsouhlasili, režisér Jiří Matoušek (Prázdniny s Broučkem), jenž jí svěřil hlavní roli v připravované romantické komedii, nadšený nebyl. „Kdyby mi řekl dřív, že mě chce s dlouhými vlasy, tak se neostříhám. Ale teď už se nedá nic dělat. Budou mi je muset kvůli natáčení prodlužovat,“ říká herečka, která se před kameru postaví v srpnu.

Jejím partnerem ve filmu bude Vladimír Polívka. „Scénář se mi moc líbí, není to žádná nuda, ale ani velké drama. Vypráví, jak to chodí, když člověk někoho potká, jaké životní peripetie takový vztah mohou provázet. Je to směsice různých situací ze života,“ poodhaluje děj. Doporučení na ni dostal režisér údajně od Terezy Koskové.

Na kamerových zkouškách se k Vladimírovi Polívkovi skvěle hodila, takže bylo rozhodnuto. „Cítím se s ním velmi hezky a on se mnou taky, jak jsem zjistila. Funguje mezi námi chemie. Je to s ním hrozně fajn, protože je pozorný a gentleman. Ptá se mě, jak se cítím a kdybych měla problém, je ochotný o tom mluvit. Je to dobrý herecký parťák,“ chválí kolegu.

Kateřina Marie Fialová a Jana Stryková v představení Pitevna

Současně s přípravami na natáčení filmu ale točí s režisérem Radkem Bajgarem seriál Bratři a sestry, v němž výsledek genetického testu, který si nechá udělat jedna z hlavních postav, spustí lavinu překvapivých zjištění, jež otřesou životy rodičů i jejich dospělých dětí na malém městě. Jde o projekt, od kterého si Nova hodně slibuje, výhledově ho chce vysílat aspoň dva roky.

„Mně to nevadí, že se uvazuji na delší dobu. Aspoň může mít moje postava nějaký vývoj. A udržuje mě to v určité kondici. Na natáčení seriálů jsem se naučila spoustu věcí, které teď můžu využít ve filmu,“ říká Kateřina Marie Fialová, která začínala v Ordinaci v růžové zahradě a postupně se objevila v dalších seriálech.

Kvůli roli Káči, která s Johanou Nekudovou (Martina Jindrová) spoluvlastní bistro, dokonce absolvovala miniworkshop pečení. „Johanka se orientuje na slané a já na sladké. Vyzkoušela jsem si, jak plnit kremrole, dělat těsto a jiné věci, abych vypadala před kamerou věrohodně,“ popisuje.

Kateřina Marie Fialová a Kryštof Krhovják v představení Dr. Johann Faust, Praha II, Karlovo nám. 40

Peče i doma. „Mám sladké ráda. Jenom si dávám bacha, abych se ho nepřejedla a nemusela o to víc cvičit. Teď v létě dělám hlavně cheesecaky a nepečené dezerty. Jenom pro sebe, protože momentálně jsem singl,“ přiznává čtyřnásobná mistrně světa ve stepu.

Její cukrářka v seriálu Bratři a sestry prý střídá kluky jako ponožky a je temperamentní a ukecaná. „Občas se dostává do problémů, protože řekne, co by neměla. Ale nemyslí to zle, jenom je naivní a prostořeká. Já taky někdy co nevím, nepovím, ale teď už si dávám bacha,“ usmívá se herečka, která by se ráda podívala do rodných Pardubic, ale ani na to jí nezbývá čas.

Krom jiného hraje během prázdnin na letní scéně Divadla Studio DVA v inscenacích Jak je důležité míti Filipa a Pitevna. Ale přestěhovala se do nového podnájmu na okraj Prahy, kde má blízko k přírodě. „Je to asi sedmý byt za poslední tři roky,“ vypráví. „Někde zdražili tak, že to byl vzhledem ke kvalitě bydlení velký nepoměr, tak jsem odešla. A teď jsem se musela odstěhovat kvůli mým dvěma pejskům. Nevím proč, ale najednou si to majitelé rozmysleli a řekli, že v domě zvířata nechtějí. A to ti mojí psi ani neštěkají,“ krčí rameny herečka.