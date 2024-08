Vídáme se rok, ale nevím, jestli je to vztah, říká Kateřina Marie Fialová

Kdo zná tvorbu dramatika a režiséra Davida Drábka, nemohl být zaskočený, ale běžný divák nejspíš zažil šok. V jeho poslední hře Pitevna uváděné ve Studiu DVA jedna bizarní situace střídá druhou, přičemž jejími aktéry jsou mrtvoly na pitevně.

Jenom Kateřina Marie Fialová z tohoto spolku vybočuje, protože je robotkou gejšou. Na jevišti se objeví v parádním sexy kostýmu, který ji však na premiéře trošku potrápil, protože se jí neustále vyhrnovaly nohavičky. Daleko hůř je na tom ale Bob Klepl, kterému trčí z břicha půlka psa a Roman Štabrňák, jenž na jeviště doslova přibruslí.

Kateřina Marie Fialová v představení Pitevna

„Je celá řada režisérů. A oba její póly představují extrém. Na jednom konci je člověk, který dává přehnaný pozor, abyste neudělala dva kroky vedle, protože byste mu zničila celkovou kompozici a na tom druhém režisér, který vám dá takovou volnost, až se v tom topíte. Ale je super, že když se zeptáte kudy dál, dostanete návod,“ říká Kateřina Marie Fialová.

Zkoušení robotky v Pitevně pro ni byla výzva. Především si musela osvojit robotické pohyby. A další úskalí představoval její kostým. Původně totiž měla mít na sobě mini sukni, zatímco přes prsa pruh látky.

„Nejdřív mě to trošku rozptylovalo, protože ta sukýnka byla tak krátká, že mi bylo vidět úplně všude. Naštěstí jsem pak dostala kraťasy, protože i pan režisér pochopil, že bude lepší, když se diváci budu soustředit na příběh než na to, co pod tou sukýnkou mám,“ říká herečka, která většinou proti kostýmům žádné výhrady nemívá. Co jí oblečou, v tom hraje.

Kateřina Marie Fialová pro multimediální výstavu s názvem Modrá květina

V Pitevně se potkává se skvělými kolegy, což vnímá jako největší bonus. „Je to úžasná parta, cítím se s nimi moc dobře, fakt parádní sestava,“ pochvaluje si. Kostýmy a líčení mají morbidní všichni. Nakonec proč ne, když hrají mrtvoly. Z Boba Klepla coby Karla trčí pes, protože se mu při autonehodě zarazil do břicha. Roman Štabrňák v roli Valentýna má na nohou brusle, poněvadž utonul při bruslení… Kateřina je cyber gejšou s označením XQB184. Poskytuje fyzické i citové rozkoše. „Ale jak je taková moc emotivní, tak když pak všechny vyprovodí na onen svět a zůstane sama, nedává to,“ říká o své postavě.

Neméně volnou ruku měla herečka o kousek dál v Hybernii, kde ztvárňuje ve video záběrech, jež jsou součástí multimediální výstavy s názvem Modrá květina, mnišku. Foyer divadla se o prázdninách proměnilo ve výstavní prostor a prostřednictvím audiovizuálních prvků přibližuje divákům historické momenty města i budovy, která dříve sloužila jako kostel a klášter. Expozice připomíná středověkou povodeň, morovou epidemii, třicetiletou válku a další události, které podobu města utvářely.

Příběhem provází Marie Kateřina Fialová, přičemž autorka výstavy Marie Krajplová využila i jejích pěveckých schopností. „Věřím v něco nahoře. Ať už je to Buddha, andělé, prostě vesmír, ale budovu jako kostel, k tomu nepotřebuji,“ říká o svém postoji k víře Kateřina,“ jež se na závěr promění v Pannu Marii.

Práce má herečka hodně, začala totiž i dabovat. Na svém kontě má už dvě marvelovky. Během prázdnin tak bude mít jenom čtyři volné dny. Jak je využije, zatím neví. A dokonce neví ani to, jak je na tom v partnerství. „Scházím se s někým už asi rok, ale nevím, jestli je to vztah,“ krčí rameny.