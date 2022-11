Žiju sama a Facebook je můj přítel, přiznala herečka Macháčková

„Víte co, já žiju sama a Facebook je můj přítel. Někdy hodně častý, dávala jsem si proto i abstinenční pauzy. Můj život sice není úplně veselý, ale odehrává se v groteskovitých situacích. Mám potřebu přátele pobavit, to se mi občas podaří,“ vysvětlila herečka své počínání na sociální síti.

Kromě Facebooku ji pohltil také výklad z karet. „Jeden čas jsem docela propadla kartářkám. Hodně moc. Závislačka. Byl to s některými zvláštní vztah. Jedna mi třeba volala, jestli večer nepřijdu. Neměla jsem to v plánu, bylo mi dobře, byla jsem v pohodě, měla jsem hezký den, ale ona mi řekla, že si myslí, že ji budu potřebovat. Pak půl roku život někde, nechci říct kde,“ popsala Macháčková, která aktuálně hraje ve dvou představeních, v nichž musí vystupovat ze své komfortní zóny.

V Divadle v Řeznické hraje v monodramatu Show doktory Ruth sexuální lektorku a musí mluvit o sexu a pohlavních orgánech tak, jak by to v reálném životě nedokázala. „Já sama jsem velmi cudná a stydlivá, já ty věci nerada říkám. Říkám tam třeba, že penis je, jako když si vezmu brambor a takhle ho škrábu. Nebo třeba: Kdybyste si myslel, že máte malý penis, to znamená, že se na něj díváte svrchu. Takový optický klam. Poradím vám, až budete vzrušený, postavte se před zrcadlo a uvidíte to, co vidí vaše partnerka. A taky tam je: Milujte svůj penis a řekněte Juliene, ať miluje svoji vagínu,“ podělila se herečka o výčet replik.