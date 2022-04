Novotný chtěl, aby se zabila jako Bartošová, řekla u soudu matka Kristelové

„Vlastně ji zničil. Řekl, že nebude mít práci, že bude žrát kůru ze stromů. Ona živila malou dceru, byla samoživitelka. Chtěl zničit svobodnou matku. Podle mě chtěl, aby spáchala sebevraždu. Jednou se zmínil, že může i za to, že Iveta Bartošová spáchala sebevraždu. Měla jsem dojem, že to samé činí i mojí dceři a že ji k tomu chce nějakým způsobem dohnat,“ řekla před soudem moderátorčina matka Jana Blažková.

Uvedla, že podle jejího názoru trpí Pavel Novotný v souvislosti s její dcerou určitou obsesí. „Trvá to několik let. Už v roce 2009 měl takové video, kde přál smrt Kristelové, což pro mě bylo naprosto šokující. Bavil se s ní jenom, když neměla partnerský závazek. Když byla s někým ve vztahu, tak ji napadal a očerňoval. Bylo to nechutné,“ vypověděla žena.

11. října 2018

„Pavel Novotný je, myslím, velmi pomstychtivý člověk. Bylo to takové systematické napadání, které vygradovalo, když začala v roce 2017 chodit s Tomášem Řepkou,“ tvrdí matka.

Doplnila, že situací psychicky trpěla celá její rodina včetně malé vnučky. Dcera podle jejích slov skončila v péči lékaře a měla mít policejní ochranu. „Z veselé holky se stala uplakaná,“ dodala.

Zdůraznila, že Pavel Novotný měl také vyhrožovat všem lidem, kteří se okolo její dcery pohybovali. „Neštítí se ničeho,“ myslí si o něm Blažková.

U soudu ve čtvrtek vypovídali dva ze svědků navržených žalobkyní. Uvedli, že kvůli dlouhodobé pomlouvačné kampani, kterou měl Pavel Novotný vést vůči Kateřině Kristelové, ukončili s moderátorkou spolupráci, čímž měla přijít o výdělek v řádu desítek tisíc korun.

„Zničím Kateřinu Kristelovou...“

Rivalita a popichování mezi oběma stranami trvá přes deset let. Novotný si z Kristelové dělal opakovaně legraci ironickými videi či fotografiemi, v nichž shazoval její PR aktivity.

„Vybral jsem si Katku proto, že je to snadný terč. Myslím, že ona je takový prototyp té generace zlaté mládeže, netalentovaná, nic neumí, ale to jsem já taky,“ uvedl v roce 2009 Novotný.

„Někdo se občas ptá na nějakou válku mezi námi, ale já nejsem ve válce. Pavel už teď se mnou taky není ve válce. On to má se mnou někdy tak, že funguje, jindy nefunguje,“ řekla v roce 2014 k jejich vztahu Kristelová.

V červenci 2019 v rozhovoru pro Olomouckou drbnu nynější řeporyjský starosta prohlásil: „Zhruba před dvěma a půl lety jsem se rozhodl, že zničím Kateřinu Kristelovou. Udělal jsem pro to hodně. Musím říct, že dlouho jsem se takhle nekousnul. Urazila moji ženu. Ona totiž na každého něco má, ale na mě nemá nic. Všichni se jí bojí, ale já ne.“

Tomáš Řepka a Kateřina Kristelová

U prvního stání loni v květnu advokát Pavla Novotného upřesnil, že Kristelová „měla mezi více osobami prohlašovat, že jeho (klientova) manželka je bývalá prostitutka“.

Žalovaná strana trvá na tom, že moderátorka je veřejně známou osobou a musí snést více kritiky než běžní lidé. Kristelová se podle advokáta, který zastupuje Novotného, měla ještě v roce 2019 vyjádřit ve smyslu, že jeho jednání nepovažuje za újmu a že jí naopak pomáhá.

4. května 2021

U právě probíhajícího soudu se také opakovaně připomíná kauza, v níž byla Kristelová v roce 2018 odsouzena za úmyslnou trestnou činnost – šlo o pornoútok na Řepkovu exmanželku Vlaďku Erbovou. Kristelová tehdy dostala podmínku.

Aktuální spor řeší soud už téměř rok. Zatím se ho osobně nezúčastnila ani žalobkyně, která chce podle svého advokáta Tomáše Sokola od Novotného zhruba půl milionu korun, ani žalovaný starosta.

Soud plánuje vyslechnout ještě asi desítku svědků. Pak by měla přijít na řadu výpověď Kristelové. Soudce avizoval, že ještě zváží, zda u jejího výslechu bude přítomná veřejnost. Jednání by mělo pokračovat v červnu a zatím lze jen těžko odhadnout, jestli bude rozsudek vyhlášen ještě v letošním roce.