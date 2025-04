„Přátelé, je to neuvěřitelné, ale je to tak, Žemla is delivered,“ oznámila Kundosaki narození dcery. U porodu byl i tatínek Tomáš Weis. Holčičku pojmenovali Dita Richie po babičce a dědečkovi.

„Mami, měla by jsi tu být a vidět to, vidět, co jsem se v životě naučila tím, jak tu furt padám krásně na hubu, vím, že by ses bavila. Taky bys mě dnes viděla porodit dceru, tvojí vnučku, nese tvoje jméno Dita,“ napsala k fotce z porodního sálu Kundosaki.

„Byla a jsi stále moje inspirace a motivace i za tak krátký čas, který jsme spolu mohly strávit. Ve tvých 33 letech jsi mi odešla, a já v mých 33 porodila dceru s tvým odkazem,“ dodala.

Vzpomněla i na dalšího prarodiče, který se nedožil vnuččina narození. „Ze stejného důvodu to s námi bohužel nemůže slavit ani Tomášův táta Richard. Richie po dědovi je proto ten druhý neméně podstatný odkaz ve tvém jméně, lásko moje maličká, 2,7 kg vážící, zároveň větší než cokoliv na světě,“ dodala hrdá maminka.

Porod byl vyvolaný o pár dní dřív. Influencerka o něm informovala své fanoušky na sociálních sítích videem, kde vysvětlila, že „některé hodnoty z dlouhodobého hlediska nevycházely úplně ideálně, bude lepší, aby už tady byla mezi námi.“