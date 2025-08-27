Kateřina Kaira Hrachovcová je na kluka. Je to revoluce pohledu, říká

„Možná to vypadá jako změna stylu. Ve skutečnosti je to revoluce pohledu. Ať je to inspirace k tomu udělat vlastní střih v životě. Ostrý, krátký, nekomfortní. Protože právě tam začíná síla a lehkost. neJDE o vlasy. Jde o odvahu vstoupit do prostoru, kde už nic neskrýváme. Protože ‚krása‘ začíná tam, kde přestaneme hrát podle očekávání,“ napsala k sérii fotek, kde se pochlubila sestřihem.
Kateřina Kaira Hrachovcová v minulosti vyzkoušela několik vlasových proměn. Měla mikádo, nosila ofinu, z brunetky byla blondýnou. Zatím ale neměla tak krátké vlasy jako nyní.
Dříve na Instagramu velice aktivní Hrachovcová si už profil zrušila, zveřejňovala zde mimo jiné i své odvážnější fotografie. Také ty, které nafotila s kolegou Hynkem Čermákem. Její přítel Martin Kačer před páry týdny prozradil, že si Kaira zřídila účet na OnlyFans.
Na sociálních sítích se ale často ráda pochlubí i svými tatérskými výtvory. Tetování se začala věnovat těsně před vypuknutím pandemie covidu. „Na začátku covidu, jsem si udělala živnostenský list,“ prozradila s tím, že takové školení se koná pod odborným dohledem.
Svůj osobitý styl dnes už tedy přenáší na kůži svých klientů jako profesionálka. Netvoří ale podle předlohy. „Ke mně se nechodí s obrázkem, s tím, že by chtěl někdo kotvu nebo orla nebo něco určitého. Moje tvorba je intuitivní, a kdo zná moje sociální stránky, ví, že mám svůj styl,“ říká Hrachovcová a dodává, že sezení u ní trvá víc než tři hodiny.
Tetování podle ní není módní výstřelek a nesouhlasí s názorem, že by s věkem ztrácelo na kráse. „Vy si všichni myslíte, že když je člověk starší a je starší i ta kůže, tak bude ten obrázek vytahaný. Ale ta kůže je stará a starší tak jako tak, a je jedno, jestli je na ní obrázek, nebo není,“ míní Hrachovcová.
30. dubna 2025