Kateřina Kaira Hrachovcová je na kluka. Je to revoluce pohledu, říká

  12:41
Herečka, koučka, numeroložka a tatérka Kateřina Kaira Hrachovcová se pochlubila změnou image. Své dlouhé vlasy si nechala ostříhat nakrátko. Sledujícím vysvětlila, že nejde jen o vlasovou proměnu.
Kateřina Kaira Hrachovcová (26. srpna 2025)
„Možná to vypadá jako změna stylu. Ve skutečnosti je to revoluce pohledu. Ať je to inspirace k tomu udělat vlastní střih v životě. Ostrý, krátký, nekomfortní. Protože právě tam začíná síla a lehkost. neJDE o vlasy. Jde o odvahu vstoupit do prostoru, kde už nic neskrýváme. Protože ‚krása‘ začíná tam, kde přestaneme hrát podle očekávání,“ napsala k sérii fotek, kde se pochlubila sestřihem.

Kateřina Kaira Hrachovcová v minulosti vyzkoušela několik vlasových proměn. Měla mikádo, nosila ofinu, z brunetky byla blondýnou. Zatím ale neměla tak krátké vlasy jako nyní.

Dříve na Instagramu velice aktivní Hrachovcová si už profil zrušila, zveřejňovala zde mimo jiné i své odvážnější fotografie. Také ty, které nafotila s kolegou Hynkem Čermákem. Její přítel Martin Kačer před páry týdny prozradil, že si Kaira zřídila účet na OnlyFans.

Na sociálních sítích se ale často ráda pochlubí i svými tatérskými výtvory. Tetování se začala věnovat těsně před vypuknutím pandemie covidu. „Na začátku covidu, jsem si udělala živnostenský list,“ prozradila s tím, že takové školení se koná pod odborným dohledem.

Kateřina Kaira Hrachovcová

Svůj osobitý styl dnes už tedy přenáší na kůži svých klientů jako profesionálka. Netvoří ale podle předlohy. „Ke mně se nechodí s obrázkem, s tím, že by chtěl někdo kotvu nebo orla nebo něco určitého. Moje tvorba je intuitivní, a kdo zná moje sociální stránky, ví, že mám svůj styl,“ říká Hrachovcová a dodává, že sezení u ní trvá víc než tři hodiny.

Tetování podle ní není módní výstřelek a nesouhlasí s názorem, že by s věkem ztrácelo na kráse. „Vy si všichni myslíte, že když je člověk starší a je starší i ta kůže, tak bude ten obrázek vytahaný. Ale ta kůže je stará a starší tak jako tak, a je jedno, jestli je na ní obrázek, nebo není,“ míní Hrachovcová.

30. dubna 2025
