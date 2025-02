Kateřina Kaira Hrachovcová se začala tetování věnovat těsně před vypuknutím pandemie covidu. „Na začátku covidu, jsem si udělala živnostenský list,“ prozradila s tím, že takové školení se koná pod odborným dohledem.

Svůj osobitý styl dnes už tedy přenáší na kůži svých klientů jako profesionálka. Netvoří ale podle předlohy. „Ke mně se nechodí s obrázkem, s tím, že by chtěl někdo kotvu nebo orla nebo něco určitého. Moje tvorba je intuitivní, a kdo zná moje sociální stránky, ví, že mám svůj styl,“ říká Hrachovcová a dodává, že sezení u ní trvá víc než tři hodiny.

Jsou ale partie na těle, kam by své umění nepřenášela. „Na pytlík zásadně netetuju,“ prohlásila.

Tetování podle ní není módní výstřelek a nesouhlasí s názorem, že by s věkem ztrácelo na kráse. „Vy si všichni myslíte, že když je člověk starší a je starší i ta kůže, tak bude ten obrázek vytahaný. Ale ta kůže je stará a starší tak jako tak, a je jedno, jestli je na ní obrázek, nebo není,“ míní Hrachovcová.

Navíc ne každá kůže se podle ní dobře tetuje. „Ani to nemusí být stará kůže. Někdo má nekvalitní kůži, na kterou se blbě tetuje, už ve dvaceti,“ říká ze své zkušenosti tatérka, která nabídla své služby i publiku v Show Jana Krause.

Kateřina Kaira Hrachovcová v Show Jana Krause (19. února 2025)

„Nemůžeme ho do ničeho nutit, to v žádném případě, ale je to zážitek, budete mít podporu celého sálu,“ snažila se marně přesvědčit věrného diváka show pana Odvárku. Nakonec své tatérské umění předvedla aspoň na kusu vepřové kůže.