Aktuálně je k vidění výstava vašich obrazů. Za jak dlouho jste všechna díla vytvořila?

První obraz vznikl určitě před dvanácti až patnácti lety. Je to sbírka děl za několik let.

Vnímáte na sobě, že jste se během let v tvorbě nějak posunula?

Určitě. Jsem za to ráda, protože je v pořádku se vyvíjet a učit se a tvořit něco nového. Zároveň si myslím, že pokud je umělec opravdu autentický, jeho rukopis by měl zůstat stejný. V každém z mých obrazů je určitá shoda. Lidé mi často říkají, že mou tvorbu poznají hned. Ať už u obrazů nebo tetování. To mě moc těší. Potvrdili mi to i umělci a akademici nebo tatéři, že mám jasný rukopis.