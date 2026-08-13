„Posvátné srdce. Modrá, růžová a trochu divoká. Sedmdesátá léta, boho styl, trochu motorkářka, trochu cikánka, trochu pin-up, trochu umělkyně a trochu holka od vody,“ napsala Kaira v angličtině k několika letním fotografiím na Instagramu. Snímky podle jejích slov pořídil její přítel Arthur.
Hrachovcová se během let výrazně proměnila. Z tmavovlasé herečky, kterou si diváci pamatují především jako Simonu ze seriálu Život na zámku, je dnes žena s výrazným a osobitým stylem. Experimentuje s účesy, módou i celkovým vzhledem a její tělo zdobí množství tetování.
Právě tetování se postupně stalo také její profesí. Podle jejích slov k ní lidé nepřicházejí s přesně daným obrázkem. „Moje tvorba je intuitivní,“ popsala svůj přístup.
Tetování se začala věnovat těsně před vypuknutím pandemie covidu. „Na začátku covidu jsem si udělala živnostenský list,“ prozradila s tím, že takové školení se koná pod odborným dohledem.
Svůj osobitý styl dnes už přenáší na kůži svých klientů jako profesionálka. Netvoří ale podle předlohy. „Ke mně se nechodí s obrázkem, s tím, že by chtěl někdo kotvu nebo orla nebo něco určitého. Moje tvorba je intuitivní, a kdo zná moje sociální stránky, ví, že mám svůj styl,“ uvedla Hrachovcová a dodává, že sezení u ní trvá víc než tři hodiny.
Tetování podle ní není módní výstřelek a nesouhlasí s názorem, že by s věkem ztrácelo na kráse. „Vy si všichni myslíte, že když je člověk starší a je starší i ta kůže, tak bude ten obrázek vytahaný. Ale ta kůže je stará a starší tak jako tak, a je jedno, jestli je na ní obrázek, nebo není,“ míní. Vedle práce tatérky se věnuje například také výtvarné tvorbě a numerologii.
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Hrachovcová nafotila akty s Hynkem Čermákem. Není to jen o tělech, říká
Odvážnější či odhalené fotografie pro ni nejsou ničím novým. V minulosti pózovala i nahá a v lednu 2025 například nafotila černobílé akty s hercem a fotografem Hynkem Čermákem. Nahotu vnímá především jako otázku důvěry a ženskosti.
V soukromí má Hrachovcová za sebou manželství s veterinářem Janem Herčíkem. Vzali se v roce 2005 a jejich vztah skončil rozvodem v roce 2018. Ještě předtím byla několik let partnerkou herce, hudebníka a moderátora Petra Vondráčka.
Po rozvodu začala používat jméno Kaira a několik let svůj partnerský život držela mimo pozornost veřejnosti. V březnu 2025 ale představila nového partnera Martina Kačera. Společně se objevují na veřejnosti i na sociálních sítích.
Hereckou kariéru Hrachovcová odstartovala studiem hudebně-dramatického oboru na Pražské konzervatoři. Největší popularitu jí přinesla role Simony v seriálu Život na zámku. Později hrála například v seriálech Náměstíčko, Cesty domů, Ulice nebo Přístav. Věnovala se také moderování.