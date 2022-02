Cajthamlová: Pro máti jsem byla zklamání. Rodiče se báli, že budu debil

Soukromá lékařka, moderátorka a spisovatelka Kateřina Cajthamlová (59) vystudovala lékařskou fakultu a získala vzdělání i v oblasti psychoterapie. Vystupovala v řadě televizních a rozhlasových pořadů, moderovala například spolu s Petrem Havlíčkem úspěšný pořad Jste to, co jíte a pořad Souboj v těžké váze, rozhlasový pořad Hubněte zdravě, byla i moderátorkou pořadu DoktorKA. Objevila se také v soutěži StarDance.

V prvních pořadech radila Kateřina Cajthamlová obézním lidem, jak shodit přebytečná kila, jak jíst kvalitně a zdravě. Platila za nekompromisního kata, který lidem z ledniček vyhazoval nezdravé potraviny a stíral je tak, až to mnohdy jim i divákům bylo protivné. Šlo však o roli v reality show. Nyní pomáhá lékařka a psychoterapeutka pacientům překonávat životní problémy.

Sama ovšem neměla život jednoduchý. Rané dětství prožila bez rodičů, kteří se na nějakou dobu rozešli. Matka žila s jiným mužem v zahraničí a Kateřinu vychovávali prarodiče z otcovy strany.

„Tatínek a maminka se brali po tříměsíční známosti. Maminka si přála kluka, můj táta si přál holčičku. Pro máti jsem byla hrozné zklamání. Rodiče se navíc báli, že budu debil, protože mě při porodu tahali za hlavu takzvaně vysokými kleštěmi. To už se v této době nedělá, dnes by takový porod vedli císařským řezem. Do pěti let stále váhali, zda nejsem nějak postižená,“ popisuje Kateřina Cajthamlová v novém dílu pořadu 13. komnata.

Z pořadu 13. komnata Kateřiny Cajthamlové (2022)

Její matka se jednoho dne sebrala a zmizela. Dceru nechala na krku manželovi a jeho rodičům. „Do dvou let jsem bydlela u rodičů své mámy na Ořechovce. Táta měl svůj byt. Vídala jsem ho jen o víkendech. Ani nevím, zda jsem byla svěřená do péče svých prarodičů, nebo jak to tehdy bylo. Ale bydlela jsem ve Vršovicích v bytě 1+1 s dědou a babičkou,“ vzpomíná s tím, že matka se jednoho dne překvapivě vrátila domů.

„Na Vánoce 1969 se doma najednou objevila nějaká paní. Bylo mi řečeno, že je to moje maminka a že s námi bude bydlet. Rodiče se pak už nikdy nerozešli. Ale bylo to mezi nimi vždy úplně ledově studené. Ani spolu nespali, měli oddělené lože. Byli k sobě absolutně slušní, ale chladní. Táta přitom máti nesmírně miloval,“ říká Cajthamlová.

Jako studentka měla Kateřina výborné známky na základní i střední škole. Bez problémů se také dostala na vysokou. Rodiče si pro svou dceru s IQ 156, tedy vysoce nadprůměrnou inteligencí, představovali jiný obor, než si vybrala. Profesí architektka a stavební inženýr si vysnili, že dcera půjde v jejich šlépějích. „Když zjistili, že jdu na medicínu, říkali mi, že tam chodí ti největší blbci a že tam se to nadrtí, stejně jako třeba práva, úplně kdokoliv,“ popisuje lékařka.

Doktorka Kateřina Cajthamlová v pořadu Jste to, co jíte

Kateřina byla nechtěné dítě. Matka dlouhodobě shazovala a podrývala její sebevědomí. Nelíbilo se jí, že se dcera stala lékařkou a styděla se zprvu i za to, že vystupuje v televizi.

„Moje matka byla báječný odstrašující příklad toho, že pokud je matka nešťastná, dítě se může třeba rozkrájet na kousky a stejně má pocit, že pořád něco dělá blbě. Když jsem se začala objevovat v televizním vysílání, maminka dokonce svým kamarádkám říkala, že to na obrazovce není její dcera, že to je jen shoda jmen. Že její dcera by nikdy do tak příšerného pořadu nechodila,“ popisuje psychoterapeutka.

Její matka pravděpodobně trpěla poruchou přijmu potravy, o čemž se nikdy nemluvilo a Kateřina na to přišla až po její smrti. I proto se později začala naplno věnovat lidem a radila jim, jak by se měli stravovat. Kateřina Cajthamlová dnes pokládá za velké štěstí to, že do osmi let vyrůstala u dědečka s babičkou. Říká, že jí dětství u prarodičů nejenom hodně dalo, ale vlastně i zachránilo.