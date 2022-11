Doufám, že mi srdce už nikdo neukradne, říká Kateřina Brožová

Co z italských produktů a darů osobně nejvíce milujete?

Víno! (smích) Proto jsme tady. Mozzarellu a pak nějaké dobré salámky. Jejich prosciutto samozřejmě, to je jasné úplně. Vlastně jídlo. Ale když se řekne Itálie, tak hned mi to evokuje slunce, moře a modrou oblohu, takže dobrou pohodu.

K vínu tedy v rámci rituálu nejrůznější dobroty včetně oliv, ořechů a jejich pečiva?

Jak jsem mluvila o těch dobrotách, samozřejmě tam patří ještě špagety na x způsobů. Jak říkala Sophia Lorenová, špagety se dají jíst pořád a nepřibírá se po nich. My se pořád bojíme těstovin. Samozřejmě olivy a všechny ty dobrůtky, sušená rajčátka... No, bylo by toho hodně. A rituál? Ano, k dobrému vínu patří něco dobrého mlsat. Já totiž neumím pít víno samotné. Nepiju ho ve velkém, vychutnávám. Takže mám ráda červené kořeněné a bílé takové lehčí. Ne příliš suché. Ale rozhodně ne sladké. Jsem mlsná. (smích)

Sophia Lorenová má celý život krásnou postavu, stejně jako vy. Inspirovala jste se u ní ještě něčím?

Myslím, že ne. Ale určitě to je inspirativní žena. Je úplně jiná, než jsem já, ale obdivuju ji. Je nádherná, je to výborná herečka, je to žena krev a mlíko, takový symbol ženství. Je neuvěřitelné, jak fantasticky vypadá i ve vysokém věku. Zrovna jsem zahlídla někde na Facebooku kratičké video z nějaké její asi oslavy, kde přicházela. Pořád chodí vzpřímeně, přestože už ne úplně čistě. Ale je úžasná.

Patříte mezi známé tváře, které se staly slavnými díky tomu, že něco musely umět a dokázat. Jak pohlížíte na současný trend, že je někdo známý třeba jen díky tomu, jak vypadá nebo že účinkoval v reality show?

Je to smutné. Je to zvláštní doba, která na jednu stranu dává všem obrovskou svobodu dělat cokoliv a prosadit se v čemkoliv, čemuž strašně fandím. Ale myslím, že existuje spousta lidí, kteří se rozhodnou něčím zaujmout a třeba je to někdo i zajímavý a povede se mu to. Ale je tam taky spousta takových lidí, kteří chtějí hlavně dělat obchod a dávají tam prostě cokoliv. Nemusí nic umět a v ničem se prosadit, nemají za sebou studia, práci. Osobně si vážím spíš těch lidí, kteří si to svoje jméno odpracovali.

Co to zviditelňování se za každou cenu? Musela jste se v poslední době držet zpátky a dávat si pozor, když po vás chtěla média vyjádření na dvojici Jaromír Soukup a Agáta Hanychová?

Já bych se na toto téma nechtěla vůbec vyjadřovat ani teď.

Zasmějete se třeba, když něco ve spojitosti s nimi vidíte?

Co máte na mysli?

Cokoliv s nimi spojeného.

Já se nechci o nich bavit. Vůbec.

Jste ráda, že jste minulost hodila za hlavu? Přišlo vám, že jste měla v určitý čas růžové brýle?

To tak bývá v životě, že člověk má na začátku, ať je to vztah, třeba i pracovní, nebo potkáte nějaké nové lidi a situace, že máte růžové brýle. Protože kdyby ne, tak ani vlastně nic nemůže začít. Po čase člověk ty růžové brýle odkládá, protože jednoduše poznává. Ať už toho člověka, situaci nebo prostředí. Pak už nastupuje realita a ta je buď správně, anebo ne. A když ne, tak je asi dobré to opustit.

Fascinují vás něčím zahraniční herečky, hodně inspirující ženy, které třeba jsou po čtyřicítce nebo po padesátce, s heslem že ten život pořád stojí za to žít? Dokáže vás to posunout dopředu v nějakém ohledu?

Co máte na mysli? Sociální sítě?

Sociální sítě, ale i samotné ženy. Jestli vás třeba inspiruje, když Jennifer Lopezová předvádí vypracovanou postavu, pořád si užívá života naplno s tím, že tou padesátkou život nekončí?

Pokud může být žena něčím inspirativní, tak v každém věku. Samozřejmě čím jsme starší, tím je to, řekněme, těžší. Nebo to má jiný charakter, rozměry, zajímavosti. Ale i přitažlivosti toho, kde člověk hledá sílu pořád o sebe pečovat, snažit se žít. Určitě pro mnoho lidí můžou být inspirativní právě slavné ženy. U zahraničních kolegyň je to určitě spojeno ještě se spoustou dalších možností a obrovským světovým publikem, okolím těch hvězd, způsobem života.

Když si vezmete náš herecký život tady, hrajete každý večer v nějakém divadle, zkoušíte, točíte a ta naše sláva sahá ve většině případů pouze k našim českým hranicím, které vymezují náš prostor jako poměrně malý. To znamená i malý trh. Tak pak tyto zahraniční slavné ženy mají úplně jiné pole působnosti a určitě ovlivňují spoustu žen po celém světě, nebo třeba i mužů.

Když to zakončíme opět Itálii, jak jsme začali, existuje tam nějaké místo nebo město, které vás uchvátilo natolik, že byste řekla, že vám ukradlo srdce?

Ne. Mně nekradou srdce města. Mně už nekrade srdce asi nikdo. Doufám! (smích) Už se ho nakradli dost v minulosti, takže já si nechávám radost z toho, co žiju, vnímám, vidím. Osobně inklinuji spíš k přírodě, takže já moji duši a srdce nabíjím přírodním prostředím. Slunce, hory, les, řeka, přehrada, zvířata kolem mě a dobří lidé, kterých je opravdu pomálu. Jinak mě nabíjí moje profese samozřejmě. Když člověk dělá něco, co ho opravdu těší a baví, tak to je velká radost. Města v Itálii jsou určitě nádherná, ale srdce mi nekradou.