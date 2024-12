Brožová se vrátila do muzikálu, kvůli kterému se soudila s mužem Vondráčkové

„Bylo to velmi náročné dvouměsíční zkoušení. Především kvůli pendlování mezi Prahou a Ústím. Kdo zná tu trasu, tak ví. Ale přesto to byla a je moc krásná práce a já jsem Severočeskému divadlu moc vděčná. Do role Dolly Leviové se vracím po 18 letech. Je to pro mě jedna z vysněných rolí a srdcová záležitost. A opravdu jsem tam pochopitelně i ve svatebních šatech. Ty pak zase svleču a nechávám v šatně. Že bych si myslela, že je ještě někdy obléknu, no - nikdy neříkej nikdy, ale spíš asi ne,“ říká Kateřina Brožová.

„Na zkoušení bylo málo času, ale představení se velmi povedlo a od diváků byla neskutečná energie. Byl obrovský standing ovation a bylo to krásné. Tímto patří velké díky všem mým kolegům a kolegyním a celému realizačnímu týmu. Dva měsíce jsem střídavě dojížděla nebo i přespávala v Ústí,“ prozradila herečka.

Kateřina Brožová v představení Hello, Dolly!

Muzikál Hello, Dolly! Kateřina Brožová hrála naposledy před osmnácti lety na Nové scéně v Bratislavě. „Tehdy to tam se mnou hráli skvělí kolegové jako Andy Hryc a Michal Dočolomanský, kdy ale dnes už ani jeden z nich není mezi námi. Bylo to tenkrát krásné, ale inscenace se hrála bohužel velmi krátce. Dodnes na to ráda vzpomínám. Nepamatovala jsem si už skoro nic, jen snad ty ústřední melodii. Bylo to tedy zcela nové nastudování, s novými texty a novou energií,“ prohlásila Brožová, která bude teď několikrát v měsíci jezdit do ústeckého divadla hrát Dolly Leviovou.

„Teď už se moc těším na Vánoce, hlavně na ten klid a pohodu. Letos jsem opravdu hodně pracovala a i příští rok mě čeká podobný maratón. To si nestěžuji, jen za to děkuji. Těším se na tradiční vánoční pohodu, cukroví, řízek, rybu, bramborový salát a chvíle klidu třeba u televize u pohádek. Příští rok mě čeká zase spoustu krásné práce – od březnového velkého pražského charitativního koncertu, který organizuji s mou agenturou Divinus, přes další divadelní práci, až po Noc na Karlštejně, s kterou se opět vracíme na některé letní scény v rámci zámků,“ dodala.

Trabant a mercedes

Účinkování Kateřiny Brožové v muzikálu Hello, Dolly! před lety v Bratislavě nemělo hezkou dohru. Čtyři roky se soudila s Martinem Michalem, manažerem a manželem zpěvačky Heleny Vondráčkové, která původně na Nové scéně hrála Dolly.

Celý spor vznikl kvůli výrokům Martina Michala v rádiu, kde obvinil Kateřinu Brožovou, že může za neúspěch muzikálu Hello, Dolly!, v němž nahradila jeho manželku Helenu Vondráčkovou. Obě zpěvačky pak přirovnal podle jejich pěveckých kvalit ke značkám automobilů, přičemž Vondráčková je podle něj mercedes, zatímco Brožová trabant.

Helena Vondráčková a Martin Michal (28. května 2024)

„Martin Michal mě obvinil z toho, že jsem potopila muzikál Hello, Dolly! v Bratislavě, proto jsem se s ním soudila. To, že přišly další urážky z jeho strany, to tak patří, myslím, k jeho povaze,“ řekla v roce 2011 Brožová, která nakonec u soudu se žalobou uspěla. Peněžní odškodnění jí ale Michal dávat nemusel. „Já jsem spokojená, že jsem vyhrála soud. Podotýkám, že trval čtyři roky, nebylo to vůbec jednoduché,“ dodala tenkrát herečka.

V lednu 2011 soudy uložily Martinu Michalovi povinnost omluvit se na vlastní náklady v celoplošném rádiu, deníku a také na portálu iDNES.cz. Jelikož ale nebylo upřesněno, v jakých časech v rádiu, potažmo na jakých místech v deníku a na portálu se má znění textu vyjímat, manžel Vondráčkové pojal nařízení soudu po svém. Například tištěná verze omluvy se objevila mezi inzeráty na zvířata.