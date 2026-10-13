Já jsem stále zamilovaná. Ale zklamu vás, říká Kateřina Brožová

„Není to tryzna, ale pocta, vzpomínka na legendu, na geniálního muzikanta a dirigenta, kterého znají celé generace lidí. A který taky spolupracoval s celou řadou zpěváků a hudebníků. Proto jsem se rozhodla na 16. října v Divadle Broadway uspořádat Poctu Václavu Hybšovi,“ prozradila herečka, zpěvačka, ale také producentka Kateřina Brožová.
Vedle ní samotné vystoupí na koncertě orchestr Václava Hybše, Jitka Zelenková, Bohuš Matuš nebo Radim Schwab. „Nějaké vstupenky ještě v předprodeji jsou a budu ráda, když lidi, kteří Vašíka měli rádi, zažili ho, přijdou. Na legendy by se vážně nemělo zapomínat,“ říká Brožová, která se celý rok nezastavila.
„Odehráli jsme 21. představení muzikálu Noc na Karlštejně, především na českých zámcích, včetně třeba nádherného a unikátního středočeského zámku Kačina, jenž bývá označována za nejčistší empírovou stavbu v Čechách. Výjimečný je i půdorysem ve tvaru napnutého luku. Uvnitř se nachází zámecké divadlo i pozoruhodná knihovna se zhruba 40 tisíci svazky,“ říká Brožová.
Nové projekty chystá i na příští rok. Zase muzikál a k tomu ještě činohru. „Pro letní scény, právě i na zámcích, připravuji se svou agenturou Divinus muzikál Limonádový Joe, který budeme na jaře zkoušet v režii Radka Balaše. A pustíme se i dalšího slavného příběhu – Nebezpečných vztahů neboli Valmonta, kterého pro filmové plátno kdysi zpracoval Miloš Forman. Je to úžasný příběh, který považuji za velmi aktuální i v dnešní době,“ míní herečka.
Kromě toho stále hraje ve svém představení Linda, v Divadle Radka Brzobohatého Bella Donu a v Ústí nad Labem Dolly v legendárním představení Hello, Dolly.
Občas si najde čas a vydá se na společenskou akci. Nedávno přišla jako kmotra pokřtít Andělský kalendář malíře Petra Poláška v centru Prahy. Během večera ji autor s moderátorem požádali, aby odhalila jeden ze zahalených obrazů. „Zůstala jsem totálně v šoku. Na plátně jsem totiž uviděla samu sebe s mými milovanými koněm Rosíkem a pejskem Donníkem. Opravdu mi vyhrkly slzy. Udělal to tak krásně, citlivě,“ vzpomíná herečka. Petr Polášek jí obraz věnoval, a tak má dárek doma.
Výjimečné pro ni bylo i další setkání toho večera. Na vernisáži se potkala se svým někdejším profesorem z DAMU Janem Přeučilem a jeho ženou Evou Hruškovou. Právě podobných chvílí si Brožová váží stále víc. „Děkuji za taková normální, obyčejná a krásná lidská setkání. Moc si jich vážím,“ dodala Brožová.
Herečce radost dělá i její dcera Kateřina. Dokončila studium, stala se z ní inženýrka ekonomie, a kromě jiného se věnuje i koním a závodění. „Je to moje štěstí, máme úžasný vztah,“ dodala Brožová a na otázku, zda není náhodou zamilovaná, odpověděla: „Já jsem stále zamilovaná – do své práce, zvířat, dcery. Ale jestli se ptáte na nějakého muže, zklamu vás.“
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26. února 2022