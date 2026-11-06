Brožová, která je velkou milovnicí zvířat, ve dvě hodiny v noci cestovala domů z večírku. „Samozřejmě, měla jsem nějakou skleničku. Šla jsem ve dvě ráno, říkala jsem si, že to bude v pořádku,“ přiznala v pořadu slovenské RTVS Na správnej ceste.
Herečka prohlásila, že si uvědomuje, že alkohol za volant nepatří, ale přece si dala. Cestou pak uviděla koně, za kterým jela policie. „Já jsem jela v autě, vedle mě kůň, volám chůvě, která byla s mou malou dcerou doma a říkám jí: ‚Magdo, seberte psí vodítka a přijďte mi naproti, nesu koně‘,“ pobavila herečka.
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Nakonec všechno dobře dopadlo. „Kůň skončil u nás v garáži, našel se i jeho majitel. A ten jeden policista přišel a řekl: ‚Paní Brožová, promiňte, ale vy nemáte řidičský průkaz‘, “ dodala s tím, že kdyby policistům nepomohla lapit velké zvíře, mohla její noční jízda dopadnout úplně jinak. Vždyť jela pod vlivem alkoholu, navíc bez řidičského oprávnění.