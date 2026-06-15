Televizní diváci vás znají zejména jako seriálovou herečku. Co pro vás tento žánr znamená?
Především dlouhodobou práci. Ale doby, kdy herec předem znal vývoj své postavy, jsou dávno pryč. Herci se najímají na příběhy, ale vlastně moc netušíte, kam se může vaše postava posunout, je to takové šlápnutí do mlhy. Na druhou stranu víte, že kolem sebe máte dobré tvůrce, zajímavé lidi, kteří s vámi komunikují a informují vás o dění na place, tak se není moc čeho obávat.
Od mládí jsem se potýkala s tím, že na mě kvůli vzhledu mnohdy pohlíželi jako na predátora a zároveň jsem se stávala kořistí.