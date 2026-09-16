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Už bych se nerozváděla, říká Kateřina Brožová o svém manželství
Kateřina Brožová má se svou dcerou blízký vztah a společné chvíle spolu tráví často i během dovolených. „Dámská jízda s mojí holčičkou,“ napsala herečka na Instagramu k fotkám od moře.
V komentářích se objevují především komplimenty o vzhledu obou blondýnek a jejich podobu. „Jste jako sestry,“ píší sledující. Podobné komentáře se u snímků Brožové s dcerou objevují opakovaně.
Kateřina Tomanová je jedinou dcerou Kateřiny Brožové, letos v říjnu oslaví 25. narozeniny. Jejím otcem je podnikatel Zdeněk Toman, za kterého byla Brožová provdaná. Manželství trvalo sedm let a skončilo rozvodem v roce 2004.
Brožová o své dceři mluví s velkou hrdostí. „Mým největším štěstím je moje třiadvacetiletá dcera Kateřina,“ uvedla herečka v rozhovoru pro iDNES.cz v březnu 2025.
Dcera Kateřiny Brožové si přitom zvolila jinou životní cestu než její slavná maminka. V minulosti se věnovala studiu ekonomicky a obchodně zaměřeného oboru, vystudovala vysokou školu a v roce 2024 oslavila dokončení bakalářského studia. Brožová tehdy zveřejnila společnou fotografii, kde je i s dcerou a jejím otcem.
Velkou vášní Kateřiny Tomanové jsou koně a parkur. Brožová v roce 2024 letěla do Španělska, kde její dcera delší dobu pobývala kvůli jezdeckým závodům. V posledních letech je Kačenčin život spojený také s německým parkurovým jezdcem Felixem Finzerem. Svého partnera letos v únoru představila na Instagramu na snímcích z rodinné narozeninové večeře.