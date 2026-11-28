Setkáváme se na křtu kalendáře Divadla Radka Brzobohatého. Vy jste součástí jeho souboru a diváci vás mohou momentálně vidět v inscenaci Bella Donna. O čem představení je?
Je to moc fajn černá komedie. Hraji v ní autorku kuchařských knih a bylinkářku, která žije poněkud zvláštním způsobem. Pěstuje bylinky na své zahradě a vždycky se seznámí s nějakým mužem. Pokud se do něj zamiluje, nechá si ho dva roky, potom ho otráví a zakope na zahradě. Řeší to tak, protože tvrdí, že intenzivní vztah vydrží pouze dva roky a pak už je to vlastně jen zvyk. Tak proč by si lidé kazili náladu? A proč by měli někoho dál trápit tím, že si spolu nerozumějí? Raději se ho rovnou zbaví a seznámí se s někým dalším. To je základní zápletka představení.
Je vidět, že se v této inscenaci dokážete pořádně vyřádit. Je pro vás následně smích a potlesk diváků tou nejlepší zpětnou vazbou, že jste odvedla stoprocentní výkon?
Divadlo dělám už několik desetiletí, takže samozřejmě pro každého herce, a tedy i pro mě, představují odměnu potlesk a očekávaná odezva diváků. Když je to komedie, lidé se smějí, potom jsou s představením spokojení a ještě vám třeba něco napíšou nebo za vámi přijdou a něco řeknou, je to samozřejmě vždycky krásná odměna. To je jasné.
Když zavzpomínáme na léta, kdy byl bulvár skutečně utržený ze řetězu a vás měl na paškálu snad dennodenně, jak se dá takové náročné období psychicky přežít ve zdraví?
Na to asi není recept. Je to velmi individuální záležitost a těžko vysvětlitelná, zvlášť v době, kdy už mnoho let máme sociální sítě. Málokdo si umí představit, že tehdy neexistovala žádná jiná platforma než další bulvární plátek, jiné noviny nebo nějaká podobná možnost. Neměli jsme šanci se sami vyjádřit třeba k věcem, které nebyly pravdivé. Když vás chtěl nějaký plátek vláčet, protože vydělával na vašem jménu, bylo to velmi těžké období. Já nevím, přežila jsem, ale bylo to hodně náročné. Moje jméno si žilo vlastním životem na stránkách médií.
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Když si teď položíte na pomyslné váhy dobu po přelomu tisíciletí a současná dvacátá léta 21. století, žijete dnes skutečně nejlépe, jak jste kdy mohla? Věřila jste někdy, že se budete mít tak hezky?
Já nevím. Člověk má v mládí nějaké představy o budoucnosti, přání a sny. Něco se splní, něco ne, něco se plní úplně jinak a některé věci musíte vyloženě jen přežít. Takových situací je v životě mnoho. Myslím, že jsem toho zažila opravdu hodně po všech stránkách. Jak neskutečně radostné chvíle, tak i velmi trýznivé a deptající okamžiky, kdy vlastně nevíte, kam jít pro pomoc a podobně. Vyhodnotit zpětně, co bylo nejlepší, je proto těžké.
Zažila jsem spoustu nádherných situací a moje největší štěstí v životě je moje dcera. To je prostě tak a vždycky to tak bude. Jinak musím říct, že žiji vlastně docela spokojený život, když se tak ptáte. Je hodně pracovní.
Mám také svou agenturu, takže si sama vymýšlím vlastní projekty, což je skvělé. Rovnou vás pozvu nejen na Noc na Karlštejně a svá činoherní představení Linda a A do pyžam!, ale také na další počin, který bude mít premiéru v březnu. Jde o Nebezpečné vztahy (Valmont) podle slavného filmu. Na to se ve své produkci velmi těším. A potom budeme připravovat další letní muzikál, Limonádového Joea. Na jaře nás čeká zkoušení a znovu také Noc na Karlštejně.
Je toho opravdu hodně. Ale abychom se nebavili jen o práci a o tom, že se převléknu za elegantní paní, tak já jsem teď tři dny lezla doma po kolenou a všelijak se pohybovala, protože maluju dům. S tím se samozřejmě pojí obrovský úklid, takže jen uklízím, uklízím a uklízím. Luxuju, zametám, třídím, myji okna, peru záclony a podobně. Je toho opravdu spousta.
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Dolehla na vás při třídění věcí nostalgická vlna? Dostaly se vám do rukou předměty z devadesátých let, třeba vaše první cédéčko?
Z devadesátek ne, to už je dlouho. Do svého současného bydliště jsem se stěhovala o něco později. Ale samozřejmě se mi do rukou dostává spousta věcí, které si třeba ještě nechávám z dětství své dcery. Jsou to fotografie, obrázky i mnoho dalších věcí, které si schovávám.
Já jsem totiž úplně nevyhazovací typ, takže je docela náročné zbavovat se věcí, ke kterým máte vztah. Jenže všechny takové předměty si člověk schovávat nemůže. Takže ano, ano, i nostalgie přišla. Během těch tří dnů ale převládala hlavně únava. Bolí mě záda, bolí mě ruce! Musela jsem si rychle nalakovat nehty, aby moje ruce nevypadaly tak strašně jako ještě před pár hodinami.
Jste velkou milovnicí psů. Psí láska nikdy nikoho nezklame. Ale co muži? Nezanevřela jste na lásku? Věříte pořád v tu pravou lásku, která může přijít?
Myslím, že už jsem pravou lásku v životě zažila, takže že bych nějak strádala, to úplně ne. Spíš si člověk užívá určité situace, které přicházejí. Že bych se cítila osamělá, to v žádném případě. Ano, na lásku věřím. Myslím si ale, že láska, jak se říká, může přijít v každém věku, jenže v každém věku má trochu jinou podobu. V každém životním období se totiž pojí s jinými hodnotami a jiným způsobem prožívání jednotlivých situací. Jinak vnímáte lásku v patnácti, ve dvaceti, jinak třeba v pětatřiceti, když máte malé dítě, a jinak, když je vám přes padesát. Láska jako hodnota je ale to nejvíc na světě.