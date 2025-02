Už bych se nerozváděla, říká Kateřina Brožová o svém manželství

Ale to jsou všechno jenom hypotézy, protože Kateřina Brožová stála nohama na zemi a v obou případech dala přednost práci doma, v Česku. „Jako studentka jsem si přivydělávala modelingem. Fotila jsem pro časopis Odívání nebo Žena a život a taky chodila na přehlídky. Tenkrát tady byla jediná agentura, pro kterou jsme všechny pracovaly a tou byl ÚBOK,“ říká.

„A pak někdy v devadesátých letech přijeli zástupci světové modelingové agentury Elite Model Look a hledali nové tváře. I ke mně se dostalo pozvání na casting do hotelu Ambassador a protože jsem byla zvědavá o co jde, zúčastnila jsem se ho. A nakonec jsem byla jednou z pěti dívek, které si vybrali,“ vzpomíná Brožová na okamžik, který mohl změnit její budoucí život.

Kateřina Brožová (1989)

„V té době jsem už byla v prváku na DAMU, takže když mi jednoho dne zavolali, ať se sbalím, přijedu vlakem do Paříže a pak se uvidí, přitom záruky žádné nedávali, ani chvíli jsem se tou myšlenkou nezabývala. Vůbec jsem netoužila jet někam nablind do Francie,“ dodává.

Jiné dívky ale podobnou šanci využily. Například Eva Herzigová, z níž je dnes světoznámá modelka, nebo Tereza Maxová. Kateřina ale svého rozhodnutí nikdy nelitovala. Hořela pro herectví a ve třetím ročníku na DAMU už hrála v prestižním Divadle na Vinohradech.

A tenkrát k ní přišla další nabídka. „To už jsem měla po škole a protože jsem točila s nějakou zahraniční produkcí, získala jsem kontakt na někoho v Los Angeles, kdo mě měl představit tamním castingovým agenturám. Tak jsem se na vlastní pěst rozhodla zkusit štěstí a odjela do Ameriky. Jenomže tímto svým rozhodnutím jsem přišla o dvě pracovní nabídky tady,“ vypráví.

„Ve filmu Díky za každé nové ráno jsem měla hrát jednu z kamarádek hlavní postavy. A zároveň jsem byla obsazena Jankem Ledeckým do hlavní role jeho road movie. Takže jsem odmítla Díky za každé nové ráno, abych mohla točit s Jankem, a mezitím odjela do Los Angeles. A když jsem se z Ameriky vrátila právě kvůli tomuto natáčení, zjistila jsem, že žádné nebude, protože se na film nesehnaly peníze. Takže jsem neměla jedno ani druhé,“ dodává.

„Mohla jsem se do Los Angeles vrátit, ale takových děvčat z východu jako já tam byla spousta. A mně se nechtělo zkoušet štěstí za velkou louží a přitom ztratit všechno, co už jsem si tady vybudovala. Tak jsem se pokorně vrátila do Divadla na Vinohradech, které jsem milovala a pokračovala ve své cestě tady,“ říká.

Zatímco divadlo jí bylo nakloněno a v televizi si taky v zahrála v řadě projektů, včetně seriálů, film ji míjel. „Určitě v tom svého času sehrál roli bulvár. Protože byly doby, kdy se určité věci, zvlášť v té filmové branži, s bulvárním světem neslučovaly. To bylo ještě před sociálními sítěmi, kdy si s námi bulvár dělal, co chtěl a člověk neměl možnost bránit se. A když se vyjádřil, rozpoutal se příběh, který plnil stránky novin další týdny, což nás poškozovalo,“ vypráví. „Dneska je to naopak. Čím víc se o vás ví, tím líp. Jakákoliv reklama i ta negativní se počítá.“

Kateřina Brožová

„Ale nikdy jsem si na nedostatek příležitostí nestěžovala a teď už vůbec. Čím je člověk starší, tím menší má chuť oddat se jenom práci. Sice pořád žiju od termínu k termínu a taky jsem založila agenturu, která mě pohlcuje, ale když mám volno, užívám si ho,“ říká.

Naposledy točila s Janem Hřebejkem, který jí svěřil malou roli ve filmu Výjimečný stav. A ve snímku Léto s Evženem režisérů Miloslava Šmídmajera a Pavla Krumpára si zahrála nepříjemnou úřednici Kudlákovou.

Největší kauzou, která plnila stránky bulváru, byl její rozvod se Zdeňkem Tomanem, s nímž má už dospělou dceru. Paradoxně dnes jsou většími přáteli než kdykoliv dřív a kdyby se herečka rozhodovala znovu, nikdy by se s ním nerozvedla. „V každém věku máme na vztah jiná kritéria. A když pak přijdou nějaké mráčky, mraky nebo situace, které vidíte jako neřešitelné, volíte rozchod. Ale člověk si na to musí přijít sám, mít odžito, aby uměl reagovat líp. Asi to tak mělo v tu chvíli být, ale kdybychom se potkali třeba o deset patnáct let později, chápali bychom věci jinak. Bohužel se to nedá už vrátit,“ říká smířeně.

V Divadle Radka Brzobohatého se teď objeví v hlavní roli inscenace Bella Donna, v níž si její postava - populární autorka kuchařek vyřizuje účty s muži. „Je to dost napínavý, zajímavý a taky neobvyklý příběh. První, kdo mě napadl, když jsem hru četla, byla Květa Fialová. Moje Carmen je taky trošku svá, žijící si ve vlastním světě, usměvavá…,“ říká.

Květa Fialová ovšem byla známá tím, že nesnášela sex a sport. A na muže se dívala trošku s despektem. „V tom se s ní neztotožňuji. Já mám muže ráda. Nejsem zahořklá. Možná jsem v některých vztazích setrvala déle, než bylo nezbytné, ale to člověk v tu chvíli neví. Až zpětně, kdy už žije nějakou jinou etapu svého života, dokáže některé věci vyhodnotit a přehodnotit. Ale čas se vrátit nedá. Naštěstí jsem ten typ, který vzpomíná na to hezčí. A to, co nebylo dobré, jsem schopná zpracovat a nějak pozitivně se s tím vyrovnat,“ dodává Brožová.

V současné době hraje mimo jiné v Severočeském divadle v Ústí nad Labem v Hello, Dolly! a se svojí agenturou připravuje na osmadvacátého března v Divadle Hybernia velký charitativní koncert. Výtěžek bude věnován postiženým dětem.