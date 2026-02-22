Úděl nás maminek je myslet dopředu, ale všeho s mírou, říká herečka Bohatová

Kačko, vy jste s ansámblem muzikálu Snowboarďáci z Divadla Radka Brzobohatého zavítala do Špindlerova Mlýna. Proč to?
Ocitli jsme se na místě činu a učili jsme se jezdit na snowboardech. Kde jinde než tady, kde to všechno celé vzniklo a kde se tehdy natáčelo. Udělali jsme si milý výlet, který se nám bude hodit i do zkoušení, i do hraní, jsou to ty stmelovací teambuildingy. Můžeme to tak nazvat, že?
Otec celého projektu vás nemohl doprovodit, protože má zlomené ruce ze sjezdovky, ne vlastní vinou, dlužno říct. Bála jste se z toho důvodu něco zkoušet?
Zkoušet ne, ale musím říct, že o tom teď pořád uvažuju. Jsme toho docela plní, protože lyžování a snowboardění se nám proměňuje v hodně nebezpečný sport. Vždycky byl, ale poslední roky to houstne a dělá mi to starost. Učíme lyžovat našeho malého syna, je na to hrozně šikovný a vždycky, když se něco nepovede, říkám si: „Ty jo, co jako bude dál?“ Jak to, že ho to učíme, když je to čím dál tím hustší na sjezdovkách.
Prosím vás, buďme všichni opatrní a ohleduplní. Myslím, že to na lyžích vždycky fungovalo, že na sebe jsou lidi hodní. Když někdo spadne, jsou u něj tři lidi, co jdou pomáhat. Dneska jsem bruslila někde na ledě, protože tady je hodně kluzko. Hned mi někdo podával ruku. Tak by to mělo být. Pojďme si to hýčkat a vracet se z lyží zdraví – ne jako Karel Janák. (smích)
Jako máma, co děláte pro to, aby z vás nebyla chodící černá kronika, která jenom myslí na to nejhorší?
Já mám pocit, co se mi syn narodil, že se mi to hrozně umocnilo a že to je asi úděl nás maminek. Byla bych hrozně ráda, kdyby to bylo jinak a snažím se s tím pracovat, abych to všechno nepřivolávala. Furt jsme v předvoji a pár kroků dopředu, pořád to kočírujeme a ono se to pak naštěstí snad i neděje. Mám ale pocit, že to je, nechci říkat ošklivé slovo „prokletí maminek,“ ale možná i od toho my mámy jsme. Abychom myslely dopředu.
Máte tady paní ředitelku Romanu Goščíkovou. Teď je divadlo jako rodina, co jsem si všiml. Bylo to někdy takové, že jste chodila do práce a kručelo vám břicho nervozitou?
Asi ze startu a nejvíc si to pamatuju na škole, na konzervatoři, hodiny herectví. Člověk občas váhal mezi hodinou herectví a skokem do Vltavy. (smích) To si dělám samozřejmě legraci, ale takhle se člověk mé povahy cítil. Čekala nás tam Janička Preissová a Jaroslav Satoranský a my jsme byli v úplných začátcích. Já jsem o sobě pochybovala šíleně a pak mi to dlouho zůstalo. Dneska už se tím víc vším bavím a procházím s větší lehkostí. Od podstaty jsem ale taková. Hrozný šprt, stále být připravená, stále o všem furt přemýšlet. Ono je někdy dobré trochu povolit a improvizovat. (smích)
Když se kouknete na české talk shows, chodí tam i kolegyně herečky. Kolikrát nevyjdou ze své role, protože nejsou tak sebejisté. Jak byste se zhodnotila vy? Nakolik jste sebejistá v rozhovorech? Když jdete před kameru, něco hrajete?
Těžká otázka. Já se snažím být vždycky sama sebou a nehrát. To je u herečky lehce napadnutelné. Ale asi jak stárnu, učím se být co nejnormálnější. Myslím, že to tak máme hodně, když s herectvím začínáme. Člověk má velká gesta a pořád něco vypráví. A teď si vždycky říkám: „Hele, uber.“ Neřekla bych, kolik procent mám sebevědomí, ale o kolik procent už jsem ubrala svou energii, abych působila aspoň trošku normálně. My jsme jinak veliké a hlasité.
Dovolí si vůbec partner říct doma: „Nehraj to na mě“?
On nemusí nic takového říkat, ale zeptejte se ho, třeba by vám řekl něco jiného. Myslím, že doma máme pohodu, že je to dobré. A pohoda je i tady na zkoušení. Teď jsme si u oběda všichni pochvalovali, jak je to prima parta a že nám z toho vzniká něco hrozně milého. Bude to hodně fajn.
A už se jde do wellness...
Tady jsou otužilci a já jsem tu v čepici a už se vychází. Oni mi potřebovali vlézt do rozhovoru, klidně je zaberte (polonahé herce). To jsou naši hlavní hrdinové, evidentně hodně otužilí. Vidíte, my jsme všichni v rolích fungujeme! (smích) Jsou cvoci. Takto bychom to nezrežírovali, to je nádhera. Takhle my se tady máme i s říďou!