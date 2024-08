Schovejte ty špeky na břiše, naznačili mi při natáčení, říká Kate Winsletová

V novém snímku, který budou moci diváci vidět v kinech už na podzim, má Kate Winsletová hlavní roli. Ztvárnila modelku a fotografku Lee Millerovou, která se během druhé světové války stala uznávanou válečnou korespondentkou známého módního časopisu. Film je adaptací biografie The Lives of Lee Miller od Antonyho Penrose z roku 1985.

Herečka Kate Winsletová na dovolené (Menorca, červenec 2018)

Herečka v nedávném rozhovoru prozradila, že během natáčení jí jeden z členů štábu navrhl, aby skryla své nedokonalé břicho. „Je tam jedna scéna, kde sedím na lavičce jen v bikinách. Někdo ze štábu za mnou přišel mezi záběry a řekl, že bych se možná měla zkusit narovnat a ukázal přitom na moje špeky,“ popisuje.

To však herečka odmítla. Prý jí nevadí, když na plátně nevypadá dokonale. „Naopak. Jsem na své tělo pyšná. Nenapadlo by mě se nějak zakrývat,“ uvedla herečka, která v minulosti trpěla poruchou příjmu potravy.

Winsletová oslaví za dva roky padesáté narozeniny. Ve svém (bulvárními novináři mnohdy kritizovaném) těle se prý cítí velmi dobře. „Cítím obrovskou úlevu, že se ženy dnes mnohem více přijímají takové, jaké jsou a odmítají diktát některých členů společnosti,“ vysvětlila.

„Pravda je taková, že neznám žádnou svou vrstevnici, která by vyrůstala s tím, že se její matka na sebe dívala do zrcadla a říkala si, jak hezky vypadá. Moje matka to nikdy nedělala. Vždycky to bylo jen: Bože, to si nemůžu vzít na sebe, mám v tom moc velký zadek! My ženy ztrácíme tolik času tím, že jsme na sebe příliš přísné! To já už nikdy dělat nebudu,“ dodala herečka.