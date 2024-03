Nikdy jsem nikomu neřekla o mé poruše příjmu potravy, přiznala Winsletová

„Nikdy jsem o tom nikomu neřekla. Protože víte, jak to je, lidé kolem vás říkají: Hej, vypadáš skvěle! Zhubla jsi! Takže i kompliment, že vypadáte dobře, je spojen s hmotností. A to je jedna věc, do které si teď nenechám mluvit. Když to někdo řekne, hned ho vyrazím,“ přiznala Kate Winsletová magazínu.

Pro herečku je hmotnost a tvar postavy velké téma. Při natáčení několikrát zažila kritiku a narážky na to, že není dost štíhlá. Veřejný tlak ohledně její postavy byl dokonce tak intenzivní, že se dostala do bodu, kdy ze stresu nemohla jíst.

Po celosvětovém úspěchu Titanicu bylo sledování hereččiny figury ze strany bulváru někdy náročné. Britští novináři sledovali její váhu, jako by to byla otázka národní bezpečnosti. Americká komička a módní policistka Joan Riversová si z ní dokonce dělala legraci. „Kate Winsletová, ponořila jsi Titanic!“ prohlásila.

Herečka nicméně potíže překonala. „Měla jsem zažité obrovské množství odsuzování a pronásledování. Lidé mi mohou říkat, co chtějí. Ale nikdy nebudou moct tvrdit, že jsem si stěžovala, nebo se chovala špatně. Raději bych zemřela. Nemohla jsem si stěžovat, protože by se lidé otočili a řekli: Znovu ta stěžovatelka. Bylo lepší trpět v tichosti než riskovat, aby se to obrátilo proti mně, a tak to mám i dnes,“ řekla.

Nyní se oscarová herečka dívá na svou minulost s odstupem a uvědomuje si, že to byly věci, které měla jednoduše přijmout. Je vděčná, že dnešní mladší herečky nemusí podstoupit stejný tlak. I přes obtíže, kterými si prošla, považuje své zkušenosti za důležitou součást svého životního příběhu.