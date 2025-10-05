Hvězda Titanicu, trojnásobná máma i kritička diet. Kate Winsletová slaví 50

Jméno Kate Winsletové si filmoví diváci nejvíc spojují s rolí v kasovním trhákem Titanic, kde britská herečka zazářila po boku hollywoodské hvězdy Leonarda Di Capria. Snímek posbíral 11 Oscarů, ona sama ale zlatou sošku nedostala. Nakonec ji získala až na šestý pokus mnohem později a to za roli ve filmu Předčítač.
Herecký rejstřík Kate Winsletové je velmi pestrý a zahrnuje vše od shakespearovských tragédií až po moderní mystiku a erotiku. Sympatická herečka, která je potřetí vdaná a má tři děti, slaví v pondělí 5. října 2025 své padesátiny.

Kate Winsletová ve filmu Titanic (1997)

Naposledy zaujala diváky v roli americké fotografky Ley Millerové, ženy, která zachytila nacistická zvěrstva. Snímek Lea – fotografka v první linii z roku 2023 vypráví příběh původně prominentní modelky, která vyměnila přehlídková mola za zákopy v první linii a během druhé světové války se stala válečnou korespondentkou a fotografkou časopisu Vogue.

V dnes již kultovním snímku Titanic z roku 1997 Winsletová fenomenálně ztvárnila bohatou dívku Rose, která na lodi zažije milostný románek s chudým chlapcem Jackem v podání Leonarda Di Capria. Filmu vévodí slavná scéna na přídi lodi, kde Jack Rose řekne, aby zavřela oči, přičemž ji zezadu drží a ona přitom zažije pocit naprosté volnosti. Film je jedním z nejvýdělečnějším snímků všech dob – u herečky v hlavní roli dali však akademici přednost herečce Helen Huntové, která tehdy získala Oscara za komedii Lepší už to nebude.

Zlatá soška k Winsletové putovala až za strhující výkon v roli bývalé nacistické dozorkyně Hanny Schmitzové, kruté i citlivé, ve fascinující filmové adaptaci stejnojmenné knižní předlohy v režii Stephena Daldryho. Do Hanny se v poválečném Německu zamiluje patnáctiletý mladík Michael Berger v podání Ralpha Fiennese, o temné minulosti této ženy se dozvídá mnohem později.

Jack v Titanicu zemřel, protože jsi tlustá, vzpomíná Winsletová na body shaming

Kate Elizabeth Winsletová se narodila 5. října 1975 v Readingu v hrabství Berkshire do rodiny divadelníků. Navštěvovala divadelní školu Redroofs v Maidenheadu, v šestnácti letech dostala hlavní roli v britském sci-fi seriálu Dark Season. V roce 1994 si talentované dívky všiml slavný režisér Peter Jackson a obsadil ji do své novozélandské krimi Nebeská stvoření. V příběhu podle skutečné události hrála posedlou adolescentku, jednu z dívek, které spáchaly brutální vraždu. Snímek sklidil pozitivní kritiky.

O rok později se Winsletová účastnila konkurzu na filmovou adaptaci románu Jane Austenové s názvem Rozum a cit. Zapůsobila na hvězdu snímku Emmu Thompsonovou a porazila stovku dalších uchazeček o roli odvážné Marianne Dashwoodové. Za svou roli získala cenu Britské filmové akademie a nominaci na Oscara za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli. V dalších dvou historických filmech režiséra Kennetha Branagha ztvárnila rebelskou hrdinku v Jude (1996) a Ofélii v Hamletovi (1996).

Kate Winsletová a Jim Carrey ve filmu Věčný svit neposkvrněné mysli (2004)

Role Rose, vášnivé mladé aristokratky v Titanicu, Winsletovou o rok později proměnila z artové herečky v mezinárodní hvězdu. Mladé dívky po celém světě ji zbožňovaly a ztotožňovaly se s ní, omdlévaly při každém jejím setkání s idolem Leonardem DiCapriem a obdivovaly její postavu. Winsletová za svůj výkon získala další oscarovou nominaci v kategorii nejlepší herečka, čímž se ve svých dvaadvaceti stala nejmladší herečkou, která kdy získala dvě nominace na Oscara.

Následovaly různorodé role ve snímcích Jako dým (1999), Quills – Perem markýze de Sade (2000) či Enigma (2001). Winsletová excelovala také ve snímku Věčný svit neposkvrněné mysli (2004) jako Clementine Kruczynská, která si nechá vymazat vzpomínky, aby si nemusela pamatovat na nevydařený milostný vztah s Joelem s podání Jima Carreyho.

Nejsem protekční spratek, říká dcera Kate Winsletové, která také hraje

„Titanic byl tak monumentální, že jsem po něm měla strach, že zapomenu, jak je pro mne herectví důležité,“ vysvětlovala Winsletová svou účast v projektech menších a osobitějších. Za roli Joanny Hoffmanové ve filmu Steve Jobs z roku 2015 získala sedmou nominaci na Oscara.

Ve svých padesáti letech je nyní herečka potřetí vdaná. Při utajeném obřadu v New Yorku řekla v roce 2012 své ano Nedu Rocknrollovi, synovci podnikatele, miliardáře a průkopníka komerčních vesmírných letů Richarda Bransona. V letech 1998 až 2001 byla Kate manželkou režiséra Jima Threapletona a mezi lety 2003 až 2010 byl jejím chotěm režisér Sam Mendes. Z prvního manželství má herečka dceru Miu, z druhého syna Joa Alfieho. Se současným manželem Nedem se jim v prosinci 2013 narodil syn Bear.

Kariéra Winsletové byla raketová, ale přitom se nikdy nezpronevěřila vlastnímu rčení, že „radši bude dělat divadlo a film v Anglii, než bydlet v Los Angeles a snít o malých rolích v amerických filmech.“ Odmítla řadu rolí ve velkofilmech, například v romantickém dramatu Anna a král nebo ve filmové trilogii Pán prstenů. Za zásluhy v oblasti divadla jí britská královna Alžběta II. v roce 2012 udělila titul komandér Řádu britského impéria.

Mimo kameru je Winsletová známá svým smyslem pro humor a oddaností rodině. Má dvě sestry, Annu Winsletovou a Beth Winsletovou (obě herečky), a bratra Josse. Přestože ji bulvár mnohdy kritizoval kvůli kypřejší postavě, své křivky Kate vůbec neřeší: „Nechci trávit čas přemýšlením o velikosti svého zadku. Chci být zdravá a bavit se, jak jen můžu. Chci tady být pro své děti. To jsou mé priority. Ne mít za každou cenu ploché břicho,“ uvedla v jednom z rozhovorů.

