Natočit líbací scénu z Titanicu byla noční můra, vzpomíná Kate Winsletová

Režisér chtěl mít záběr dokonale nasvícený, takže se natáčení odehrávalo na místě, které bylo pro štáb špatně dostupné. Z toho se stal problém pro maskéry, kteří tak během natáčení nemohli být hercům po ruce.

„Všude možně jsem měla poschovávaná líčidla, štětce a houbičky pro Leonarda a na druhé straně líčidla, štětce a houbičky pro sebe,“ vzpomínala během natáčení rozhovoru pro časopis Vanity Fair Kate Winsletová a gesty přitom ukazovala, kde všude měla pod kostýmem tyto tajné úkryty.

„Mezi jednotlivými pokusy o natočení jsem nám vlastně musela opravovat make-up sama. Já na sobě měla spoustu světlého make-pu a Leonardo tmavší, takže po každém natáčení polibku to vypadalo, jako když mám pusu upatlanou od čokoládového lízátka,“ líčila herečka s tím, že stejný problém – jen obráceně – měl i její herecký kolega.

Leonardo DiCaprio a Kate Winsletová ve filmu Titanic (1997)

Kate Winsletová k tomu nicméně dodala, že její herecký kolega celou situaci zachraňoval tím, že se choval jako romantik. „Nedivím se, že každá mladá holka na světě snila o líbání se s Leonardem DiCapriem. Nebyla to zas taková hrůza, jako mohla být,“ řekla.

Herečka mluvila o potížích z natáčení již v minulosti, a to dost otevřeně. Před časem se dokonce vyskytly zvěsti o tom, že se kvůli tomu s režisérem Jamesem Cameronem pohádali. Ona to ale vyvrací. „Je mi skoro smutno z představy, že tyhle hloupé spekulace zastínily skutečný vztah, který mezi sebou máme. On dobře ví, že půjdu do čehokoliv, do každé výzvy, kterou mi předhodí,“ prohlásila.

Snímek Titanic byl dlouho nejvýdělečnějším filmem všech dob, přičemž předstihnout jej dokázal až další Cameronův velkofilm Avatar. Režisér s Kate Winsletovou spolupracoval také na pokračování Avatar: Cesta vody, které přišlo do kin v roce 2022.