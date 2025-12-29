Nepo baby je hloupá nálepka, mé děti výhody nedostávají, říká Kate Winsletová

  9:29
Úspěšná anglická herečka Kate Winsletová zkouší i práci režisérky. Do hlavní role nového vánočního filmu obsadila vlastního syna Joea, nařčení z protekčního zacházení však přesvědčeně odmítá.
Joe Anders a jeho matka Kate Winsletová v Londýně (3. prosince 2025)

Joe Anders a jeho matka Kate Winsletová v Londýně (3. prosince 2025) | foto: AP

Joe Anders a jeho matka Kate Winsletová v Londýně (3. prosince 2025)
Joe Anders v Londýně (3. prosince 2025)
Kate Winsletová
Mia Threapletonová v Cannes (19. května 2025)
Padesátiletá herečka a držitelka Oscara se nyní představuje v nové roli – poprvé stanula za kamerou jako režisérka vánočního filmu Sbohem, June. Scénář k němu napsal její jednadvacetiletý syn Joe Anders, a právě jeho zapojení do projektu znovu otevřelo debatu o tzv. nepo babies – tedy dětech slavných rodičů, které vstupují do stejného oboru.

Winsletová však odmítá, že by to byl i jejich případ. „Tyhle děti žádné výsady nedostávají,“ tvrdila v rozhovoru pro BBC. „V mnoha rodinách je běžné, že se potomci věnují stejnému povolání jako rodiče – ať už jde třeba o právo, medicínu nebo jiné profese.“

Mia Threapletonová v Cannes (19. května 2025)

Kontakty prý samy o sobě nikomu nezaručují respekt ani skutečnou práci, takže i její děti si musí „prošlapat cestu“ samy. „Částečně je to i o nutnosti naučit se ignorovat hloupé nálepky jako ‚nepo baby‘, se kterými stejně nic nezmůžou,“ dodává herečka.

V pořadu Jimmyho Kimmela vyprávěla o tom, jak vůbec spolupráce na filmu Sbohem, June vznikla. Joe pojal scénář jako rodinné drama vyprávějící příběh dvou odcizených sourozenců, nicméně když přišel čas hledat režiséra, Kate si uvědomila, že tuto úlohu vlastně nechce svěřit nikomu cizímu.

Joe Anders a jeho matka Kate Winsletová v Londýně (3. prosince 2025)

„Scénář byl připravený a já měla být producentkou. Měla jsem hrát postavu Julie a zbývalo už jen najít režiséra. A já to najednou nedovedla pustit. Když k filmu přijde nějaký režisér, najednou je ten film v prvé řadě jeho, a to jsem nechtěla dovolit,“ popisuje.

„Chtěla jsem, aby Joe zůstal součástí. Aby si na vlastní kůži zažil ten proces vzniku něčeho, co vytvořil on sám,“ vysvětluje Winsletová. „Shodou okolností s tím filmem zachází velice chytře a to, že jsme na tom denně mohli dělat spolu, to bylo jednoduše fantastické.“

Joe, který se nyní aktivně věnuje propagaci snímku, po matčině boku účinkoval před kamerou už dříve – konkrétně ve válečném filmu Lee, jehož režie se zhostil pro změnu jeho otec Sam Mendes. Herectví se věnuje i jeho o čtyři roky starší sestra Mia, jejímž otcem je herec Jim Threapleton.

Nepotismus

Nepotismus (z lat. nepos = synovec) označuje systém obsazování funkcí, v němž jsou preferováni příbuzní (případně přátelé či třeba obchodní partneři) proti ostatním, obvykle lépe kvalifikovaným kandidátům. Nepotismus je jednou z více podob protekce.

zdroj: Wikipedia.org

