Kate Winsletová kritizuje vlnu plastických operací i injekcí na hubnutí

„Je to děsivé,“ řekla herečka na adresu estetických injekcí, které podle ní způsobují, že ženy vypadají jedna jako druhá. „Je to devastující. Pokud je sebevědomí člověka tak úzce svázáno s tím, jak vypadá, je to děsivé. To, že člověk vypadá stejně jako ostatní, je hrůza,“ myslí si.
Winsletová upozorňuje i na rostoucí užívání přípravků na hubnutí. Oceňuje sice, že některé herečky se oblékají tak, jak se cítí dobře, bez ohledu na tvar postavy, ale zároveň říká, že moc lidí užívá léky na hubnutí.
„Někteří se rozhodují být sami sebou, jiní dělají všechno proto, aby sami sebou nebyli. A vědí vůbec, co do sebe dávají? To pohrdání vlastním zdravím je děsivé. Vadí mi to teď víc než kdy jindy. Venku je to naprostý chaos,“ myslí si.
Hvězda filmů Titanic či Předčítač kromě celebrit kritizuje i běžné uživatele kosmetických injekcí.
Přestože ji samotnou bulvár mnohdy kritizoval kvůli kypřejší postavě, své křivky Kate Winsletová vůbec neřeší. „Nechci trávit čas přemýšlením o velikosti svého zadku. Chci být zdravá a bavit se, jak jen můžu. Chci tady být pro své děti. To jsou mé priority. Ne mít za každou cenu ploché břicho,“ uvedla v jednom z rozhovorů.