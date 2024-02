DiCaprio působil neobratně a po Titanicu to byla hrůza, vzpomíná Kate Winsletová

Po roce 1997, kdy měl premiéru zmíněný velkofilm, se toho pro Kate Winsletovou hodně změnilo. Těžce nesla především to, pod jakým drobnohledem médií se znenadání ocitla.

„Měla jsem pocit, že pořád musím nějak vypadat a nějak se chovat. A protože média se v té době vtírala úplně do všeho v mém životě, nežilo se mi nijak příjemně,“ svěřila se herečka v rozhovoru pro magazín Porter.

„Po Titaniku mi říkali, že můžu cokoli a že toho vlastně ani nevyužívám. A já na ně, ať se nediví, že být slavný je vlastně celkem dost hrůza. Není to břemeno, to ne. Ten film doteď dělá lidem velkou radost. Ale když jsme zrovna někde na lodi, mám chuť se někam schovat,“ přemítá Winsletová.

Není to přitom poprvé, co o této své zkušenosti mluví. Už v roce 2021 během podcastu Marca Marona zmínila, že po premiéře filmu Titanic měla pocit, že ji britská média neustále šikanují a terorizují články o tom, jak vypadá, že zase přibrala, že není typickou kráskou a podobně.

Leonardo DiCaprio a Kate Winsletová ve filmu Titanic (1997)

„Pamatuju si, jak jsem si říkala, že je to sice hrozné, ale doufám, že to jednou přejde. A ono to přešlo. Uvědomila jsem si tehdy, o čem celá ta sláva je. Nebyla jsem na to vůbec připravená, to tedy opravdu ne,“ vzpomíná.

Herečka také nedávno v jiném rozhovoru uvedla, že s hercem Leonardem DiCapriem, který ve filmu ztvárnil jejího milence Jacka Dawsona, ji od dob natáčení pojí hluboké přátelství.

„Působil tehdy trochu neobratně, ale zároveň ohromně svobodomyslně a měl zvláštní, až magnetickou energii,“ popsala Winsletová v rozhovoru pro Entertainment Tonight. „Říkala jsem si hned, že s ním určitě bude sranda a že spolu budeme vycházet. A to se vážně vyplnilo,“ dodala.

VIDEO: Kate Winsletová o zákulisí natáčení filmu Titanic: