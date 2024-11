Kate Winsletová prozradila tajemství závěrečné scény s DiCapriem z filmu Titanic

Herečka překvapila filmové nadšence, když v jednom z rozhovorů prozradila, jak se natáčela slavná závěrečná scéna z Titaniku. Už od premiéry filmu v roce 1997 se diskutuje o tom, zda by se Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) mohl po potopení lodi opravdu vejít na kus plovoucího dřeva vedle Rose Dewitt Bukaterové v podání Kate Winsletové.

Ta nyní popsala, že voda nebyla zdaleka tak hluboká, jak to nakonec vypadalo na plátně. Dodala dokonce, že pro ni bylo velmi jednoduché odskočit si během natáčení z nádrže na toaletu.

„Slezla jsem ze dveří, vstala a přešla k okraji tanku, který byl asi šest metrů daleko. Pak jsem musela přehodit nohu přes okraj, vylézt a po návratuv se zase na dlouhý čas vrátit do vody a na dveře. Bylo to dlouhé a chvilkami popravdě dost hrozné,“ prozradila Winslet a upřesnila, že v tanku neustále proudila voda.

„Ta voda nám byla přibližně do pasu. Obávám se, že Leo klečel. Neměla bych to asi prozrazovat, takže mi nejspíš bude brzy volat režisér James Cameron, aby mě pokáral,“ vtipkuje představitelka Rose.

Herečka zmínila, že je pravděpodobné, že mají s DiCapriem posttraumatickou stresovou poruchu z toho, kolikrát se jich už lidé na natáčení na dveřích zeptali.

Zavzpomínala také na to, jak se s přáteli vplížila do kina, aby poprvé viděla Titanic na velkém plátně. „V době londýnské premiéry jsem měla otravu jídlem a skončila jsem v nemocnici, takže jsem se byla rychle ukázat jen na červeném koberci. Když pak byla premiéra v USA, musela jsem tehdy zrovna na pohřeb svého přítele. Bylo to hrozné období, ale ten film jsem si zkrátka nemohla nechat ujít,“ dodala.

Snímek Titanic byl dlouho nejvýdělečnějším filmem všech dob, přičemž předstihnout jej dokázal až další Cameronův velkofilm Avatar. Režisér s Winsletovou spolupracoval také na pokračování filmu Avatar: The Way of Water, které šlo do kin v roce 2022.