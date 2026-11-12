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Kate výjimečně promluvila o rakovině. Prozradila, kde hledala sílu

Zuzana Stiboříková
  6:30
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Princezna z Walesu Kate poskytla rozhovor o své léčbě rakoviny a významu přírody během léčby.

Princezna z Walesu Kate poskytla rozhovor o své léčbě rakoviny a významu přírody během léčby. | foto: Reuters

Princezna z Walesu Kate poskytla rozhovor o své léčbě rakoviny a významu přírody během léčby.
Princezna z Walesu Kate poskytla rozhovor o své léčbě rakoviny a významu přírody během léčby.
Princezna z Walesu Kate poskytla rozhovor o své léčbě rakoviny a významu přírody během léčby.
Princezna z Walesu Kate poskytla rozhovor o své léčbě rakoviny a významu přírody během léčby.
68 fotografií
Princ a princezna z Walesu málokdy zveřejňují informace ze svého soukromí. Kate však tentokrát udělala výjimku. V nezvykle otevřeném rozhovoru pro časopis Country Life promluvila o zotavování z rakoviny i o tom, jak jí v nejtěžších chvílích pomáhala příroda.

Naději bere z přírody

„V nemocnici mi řekli, že moje cesta k zotavení nebude přímočará. Jednou bude líp, jednou hůř. Budou dobré i špatné dny a bude to nějakou dobu trvat,“ popsala princezna Kate dva roky staré události v rozhovoru se spisovatelem Robertem Macfarlane. Článek vyšel ve speciálním pamětním čísle časopisu Country Life, jehož přípravy se jako hostující šéfredaktor ujal princ William. Věnoval se především klíčové roli, jakou příroda sehrála během její léčby.

Průběh svého uzdravování přirovnala k běžným procesům, které se dějí v přírodě. Příroda je podle ní tichá učitelka, která nám dává naději během náročných životních období a také nám připomíná, že „nejsme sami a že jsme součástí něčeho, co nás přesahuje“.

Britská princezna Kate se 8. listopadu 2026 účastnila Národní vzpomínkové bohoslužby v Londýně. (Leon Neal/Pool via REUTERS)
Princ a princezna z Walesu se účastní každoročního Festivalu vzpomínek Královské britské legie v Royal Albert Hall v Londýně, 7. listopadu 2026. Aaron Chown/Pool via REUTERS
Princ a princezna z Walesu se účastní každoročního Festivalu vzpomínek Královské britské legie v Royal Albert Hall v Londýně, 7. listopadu 2026. Aaron Chown/Pool via REUTERS
Princezna Kate na hradě Windsor na banketu u příležitosti návštěvy ománského sultána Hajthama bin Tárika (20. října 2026)
68 fotografií

Přirozeným řádem věcí se pak Kate snaží řídit i při výchově dětí, princů George a Louise a princezny Charlotte, protože podle ní dává svobodu objevovat. Je to podle ní lepší, než aby jim neustále říkala, co mají vidět nebo co si mají myslet.

Není vyhráno, nemoc je v remisi

Princezna Kate v březnu 2024 přiznala, že jí lékaři po lednové operaci břicha diagnostikovali rakovinu a že podstupuje preventivní chemoterapii. Léčbu pak dokončila v září téhož roku.

V lednu 2025 pak veřejně oznámila, že je její onemocnění v remisi, a postupně se vracela ke královským povinnostem. O jaké onemocnění přesně šlo, princezna nikdy veřejně neupřesnila.

Náročné období se podle jejích slov podepsalo nejen na jejím fyzickém zdraví, ale také na psychice. O to větší význam pro ni získal pobyt v přírodě, kde nacházela klid a sílu k zotavení.

Ekologie a britská královská rodina

Ochrana životního prostředí má v britské královské rodině dlouhou tradici. Výrazně se jí věnuje především král Karel III., který na ekologické problémy upozorňoval už dávno před svým nástupem na trůn. Principy ochrany přírody se promítají také do správy královských statků Balmoral a Sandringham, kde se klade důraz na udržitelné lesnictví, zemědělství a zachování přírodního prostředí.

Na otcovy aktivity navazuje princ William, který v roce 2020 založil mezinárodní ekologickou iniciativu Earthshot Prize. Ta každoročně oceňuje pět projektů zaměřených na ochranu přírody, čistotu ovzduší, obnovu oceánů nebo boj se změnou klimatu.

William se objevil v talkshow. Zatímco Harry řeší rodinu, on mluvil o jiné výzvě

K ochraně přírody má blízko i princezna Kate, která dlouhodobě upozorňuje především na význam přírody pro duševní zdraví a zdravý vývoj dětí. Jejich nejstarší syn George dokonce do speciálního listopadového vydání časopisu Country Life přispěl vlastní kresbou ledňáčka.

SPECIÁL

Britská královská rodina

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