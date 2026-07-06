Princezna jako první členka královské rodiny před týdnem vyrazila zdolat vrcholy Ben Nevis, Scafell Pike a Snowdon. V cíli na vrcholu Snowdon ve Walesu ji vítal její manžel a všechny tři děti. Na poslední horu ji doprovázel mladší bratr James Middleton, který o tom nyní napsal na Instagram.
|
Princezna Kate po rakovině zdolala za den nejvyšší vrcholy Anglie, Skotska a Walesu
„Před dvěma lety jsem si říkal, že na tuhle horu vylezeme společně. Když jsi byla v nemocnici, povídaly jsme si o horolezectví a o neuvěřitelné léčivé síle, kterou příroda může mít jak pro tělo, tak pro mysl. Byla to pro mě tedy obrovská čest, že jsem se mohla připojit k tvé výzvě Three Peaks Challenge ve prospěch nadace Royal Marsden Cancer Charity,“ napsal Middleton.
„Vidět, jak daleko jsi to dotáhla, je prostě inspirující. Tvá síla, odolnost a odhodlání – a to vše při tom, že jsi tou nejúžasnější matkou, manželkou, dcerou a sestrou – inspiruješ mě i mnoho dalších lidí každý den,“ dodal.
Celou túru Kate podnikla na podporu nadace věnující se pacientům v rakovinou. Následující pondělí pak osobně navštívila londýnskou nemocnici Evelina, kde se setkala s těžce nemocnými dětmi. Kate je patronkou nemocnice od roku 2018 a usiluje o její rozšíření a vybavení nejmodernějšími technologiemi.
SPECIÁL
Britská královská rodina