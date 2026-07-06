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Inspirativní, silná, odolná. James Middleton vzdal hold princezně Kate

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  18:05
Rodina vítá Kate po zdolání Výzvy tří vrcholů.

Rodina vítá Kate po zdolání Výzvy tří vrcholů. | foto: Profimedia.cz

Princeznu Kate se v cíli objala se svým manželem princem Williamem.
Mamince ke zdolání výzvy gratulovala i princezna Charlotte.
Princeznu Kate po zdolání výzvy Tři vrcholy vítali její rodiče, bratr James,...
Princezna Kate navštívila těžce nemocné děti v londýnské nemocnici (6. července...
9 fotografií
Princezna Kate (44) v době, kdy bojovala v nemocnici s rakovinou, slíbila svému bratrovi Jamesovi, že jednou zvládne výzvu Three Peaks (Tři vrcholy), která znamená zdolat tři nejvyšší hory Skotska, Anglie a Walesu během 24 hodin. Dokázala to a její bratr popsal, jak ji obdivuje.

Princezna jako první členka královské rodiny před týdnem vyrazila zdolat vrcholy Ben Nevis, Scafell Pike a Snowdon. V cíli na vrcholu Snowdon ve Walesu ji vítal její manžel a všechny tři děti. Na poslední horu ji doprovázel mladší bratr James Middleton, který o tom nyní napsal na Instagram.

Princezna Kate po rakovině zdolala za den nejvyšší vrcholy Anglie, Skotska a Walesu

„Před dvěma lety jsem si říkal, že na tuhle horu vylezeme společně. Když jsi byla v nemocnici, povídaly jsme si o horolezectví a o neuvěřitelné léčivé síle, kterou příroda může mít jak pro tělo, tak pro mysl. Byla to pro mě tedy obrovská čest, že jsem se mohla připojit k tvé výzvě Three Peaks Challenge ve prospěch nadace Royal Marsden Cancer Charity,“ napsal Middleton.

jmidy

I’m so incredibly proud of my darling sister ❤️⛰️

Two years ago, I told you we’d climb this mountain together. We talked about climbing mountains while you were in hospital, and about the incredible healing power that nature can have for both the body and the mind. So it was such an honour to join you for your Three Peaks Challenge for the Royal Marsden Cancer Charity

Seeing how far you’ve come is nothing short of inspiring. Your strength, resilience, and determination, all while being the most amazing mother, wife, daughter, and sister, inspire me and so many others every single day.

Keep being exactly who you are ✨

If you’d like to support or learn more about the Royal Marsden Cancer Charity, please visit the link in my bio

5. července 2026 v 20:01, příspěvek archivován: 6. července 2026 v 17:52
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„Vidět, jak daleko jsi to dotáhla, je prostě inspirující. Tvá síla, odolnost a odhodlání – a to vše při tom, že jsi tou nejúžasnější matkou, manželkou, dcerou a sestrou – inspiruješ mě i mnoho dalších lidí každý den,“ dodal.

Rodina vítá Kate po zdolání Výzvy tří vrcholů.
Princeznu Kate se v cíli objala se svým manželem princem Williamem.
Mamince ke zdolání výzvy gratulovala i princezna Charlotte.
Princeznu Kate po zdolání výzvy Tři vrcholy vítali její rodiče, bratr James, manžel William i všechny tři děti.
9 fotografií

Celou túru Kate podnikla na podporu nadace věnující se pacientům v rakovinou. Následující pondělí pak osobně navštívila londýnskou nemocnici Evelina, kde se setkala s těžce nemocnými dětmi. Kate je patronkou nemocnice od roku 2018 a usiluje o její rozšíření a vybavení nejmodernějšími technologiemi.

SPECIÁL

Britská královská rodina

SPECIÁL: Britská královská rodina
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Rodina vítá Kate po zdolání Výzvy tří vrcholů.

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