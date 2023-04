Měla jsem pocit selhání, říká Kate Hudsonová o rozchodech s muzikanty

„I když rozhodnutí byla těžká a měla jsem pocit, že jsem hluboce zklamala náš vztah i rodinu, moje partnery v průběhu těch let – ať už to byl Chris nebo Matt – věděla jsem, že je správné z těchto vztahů odejít,“ svěřila se herečka v podcastu Table for Two.

„Je to volba. Buď v tom zůstanete a přemýšlíte, jaký by byl váš život, kdybyste je opustili, nebo se rozhodnete odejít,“ řekla herečka. „Věděla jsem, že budeme všichni šťastnější,“ dodala herečka.

Kate Hudsonová s prvním manželem Chrisem Robinsonem

Kate Hudsonová má s Chrisem Robinsonem devatenáctiletého syna Rydera a s frontmanem kapely Muse společně vychovává jedenáctiletého syna Binghama. Po prvním rozvodu už nechtěla dalšího muzikanta, protože život s nimi je náročný. Pak ovšem poznala Bellamyho a změnila názor.

Také její současný partner je muzikant a Hudsonová se za něj letos plánuje provdat. S Dannym Fujikawou (36), který je zpěvákem a kytaristou skupiny Chief, žije už šest let a má s ním čtyřletou dceru Rani Rose.

Danny Fujikawa a Kate Hudsonová (Los Angeles, 10. května 2017)

„Po Chrisovi jsem si myslela, že už nikdy nebudu chodit s hudebníkem,“ řekla Kate časopisu Red. „Ten svět je těžký. Ale je to tak, jak to je, ne? Mám ráda muzikální lidi. Přitahuje mě to.“

Kate Hudsonová si Chrise Robinsona vzala v roce 2000. Rozvedli se v roce 2006 a dohodli na společném opatrovnictví tehdy dvouletého syna. S Mattem Bellamym se zasnoubila v roce 2011, krátce před narozením jejich syna. Na svatbu ovšem nedošlo a v roce 2014 se rozešli.