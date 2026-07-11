„Mé šťastné místo,“ napsala Hudsonová k fotkám z dovolené z řeckého ostrova Skiathos. Relax u moře si užívala se svým snoubencem Dannym Fujikawou, jejich dcerou Rani Rose (7) a syny z předchozích vztahů Bingem Bellamym (15) a Ryderem Robinsonem (22).
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Herečka na dovolené předvedla svou štíhlou postavu v různých bikinách a pózovala s lahví Campari nebo na lodi, z níž skákala do moře. Hudsonová je známá svou láskou k pohybu. Kombinuje několik druhů tréninku, ale důležité je podle ní najít si denně aspoň chvilku na cvičení.
„Jdu na procházku, cvičím pár minut na běžeckém pásu, cvičím pilates nebo když mám víc času, miluji hot jógu,“ popsala Hudsonová.
„Potřebuji pohyb, abych se cítila dobře,“ řekla a přiznala, že poslední dobou svůj trénink zintenzivnila a cítí se díky tomu „pružnější a silnější.“
Kromě toho zdravě jí, ale je proti drastickým dietám. „Diety vyvíjejí na lidi velký tlak, aby rychle zhubli. Zdraví ale není dvoutýdenní proces. Je to změna životního stylu,“ říká herečka.
Po pobytu v Řecku se rodina přesunula k pobřeží italského ostrova Amalfi, kde si užívali na soukromé lodi a vystoupili z ní na pevninu, aby si dopřáli večeři v místní restauraci Lo Scoglio, která je proslulá svou kuchyní zaměřenou na moře a suroviny přímo z farmy a vyhledávaná mezi celebritami.