Kate Beckinsale nedávno dala na sociální síť video, v němž chtěla jednou provždy vysvětlit, proč tolik zhubla.
„Kdykoli zveřejním svou fotku, dostanu obrovské množství komentářů, které mi říkají, jak nechutně vypadám, že jsem anorektička, že beru pervitin nebo že jsem příliš zhubla. Za prvé, během krátké doby jsem ztratila celou rodinu, kromě své drahocenné dcery,“ vysvětlila herečka.
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Stále jsem zvracela krev, můj stav byl kritický, popsala vyhublá Kate Beckinsale
Druhou věcí je vzácná diagnóza, kterou si vyslechla před šestnácti lety - syndrom aktivace žírných buněk (MCAS), při němž se tyto imunitní buňky nadměrně množí a uvolňují velké množství histaminu a dalších zánětlivých látek do těla, což vyvolává opakované těžké reakce podobné anafylaxi napříč celým tělem. Tělo spouští falešný poplach a nepřiměřeně reaguje na potraviny, pachy ze vzduchu nebo změnu teploty. Nemoc zasahuje celé tělo, od kožních vyrážek a zažívacích potíží až po problémy s dýcháním, řečí či pamětí.
Beckinsale vysvětlila, že „žaludek je epicentrem“ této nemoci a lidé by měli být laskavější ve svých komentářích, když neznají příčinu něčích problémů.
Fanoušky ale její vysvětlení neuspokojilo a dál jí psali hanlivé komentáře. Zesměšňovali její hlas i vystupování. Herečka totiž video natočila v pokojíku s velkou mašlí na hlavě, kraťasech a kovbojských botách a před kamerou seděla s roztaženýma nohama.
Kate Beckinsale se proto rozhodla pro radikální krok. Smazala úplně všechny své příspěvky na Instagramu, kde má přes 5 milionů sledujících, a zveřejnila některé komentáře, na něž přímo odpověděla.
„Chtěla byste přibrat?“ zeptal se jí jeden z fanoušků. „Ano, strašně moc,“ reagovala herečka.
„Líbila ses mi víc, než jsem tě slyšel mluvit,“ napsal jí další sledující. „No už neuslyšíte. Smažu všechno kromě knih, které doporučuji,“ reagovala na to herečka.
„Někdy, když se mé příznaky zhorší, trpím nesnesitelným refluxem. Asi jsem to video neměla točit. Omlouvám se,“ napsala herečka na komentář, který její nahrávku shledal „divnou.“
„Je mi fakt líto lidi. Upřímně jsem myslela, že bude užitečné zvýšit povědomí o této nemoci, které tolik lékařů nerozumí a která způsobuje takové utrpení. Přála bych si, abych o tom věděla už před lety, ale myslím, že jsem pro to špatná osoba, tak se omlouvám, nechtěla jsem nikoho urazit,“ napsala herečka.