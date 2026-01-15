„Už jsem viděla umírat svého otce, protože máma byla v nemocnici a já byla sama. To mi bylo pět let. Viděla jsem, jak můj jednatřicetiletý otec zemřel na infarkt. Pak jsem viděla umírat svého nevlastního otce a viděla jsem, jak moje matka chřadne a umírá,“ popsala herečka se slzami traumata, z kterých se nedokáže vzpamatovat a nedovoluje jí to správně jíst.
„Nevím, jestli je to nějaký druh pocitu viny přeživšího, protože to začalo po smrti mého nevlastního otce a není to jako anorexie, kdy hladovíte z vlastní vůle. Je to, jako by se vaše tělo uzavřelo,“ popsala.
„Myslím, že je to šokem nebo traumatem. Když sledujete sami, jak lidé, které nejvíc milujete, trpí a umírají hroznou a někdy krutou smrtí, opravdu nemáte hlad,“ dodala herečka a všem hejtrům vzkázala, že každý svůj zármutek prožívá jinak a není třeba se za to stydět.
„Zármutek není soutěž – ať už jste ztratili kohokoli a cokoli, váš vlastní zármutek je ten nejhorší. Nenechte si od nikoho vyvolat pocit, že jste v nějaké soutěži v zármutku, to je prostě blbost,“ říká herečka, jejíž reakci na smrt rodičů v pokročilém věku někteří komentátoři označovali za přehnanou.
Všem, kdo trpí jako ona, chce dodat kuráže a dál pózuje na sociálních sítích v bikinách a svou extrémní štíhlost neskrývá.
Její matka zemřela v červenci 2025 ve věku 78 let po dvouletém boji s rakovinou. Kate Beckinsale tehdy přiznala, že je doslova „paralyzována“ zármutkem. Na pohřeb ji doprovodila šestadvacetiletá dcera Lily i expartner Michael Sheen, s nímž herečka žila od půlky devadesátých let do roku 2003.
Nevlastního otce Roye Battersbyho pohřbila Kate Beckinsale v lednu 2024 poté, co utrpěl rozsáhlou mrtvici. Bylo mu 87 let. Její biologický otec, herec Richard Beckinsale zemřel náhle ve spánku na infarkt v roce 1979 ve věku pouhých 31 let. Katina matka se v té době zotavovala v nemocnici po operaci.