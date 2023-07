Iluze o hercích v Hollywoodu? Člověk musí tvrdě makat, říká Katarína Morháčová

Filmové Vary 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

Po roce se opět potkáváme v Karlových Varech. Co se za ten čas změnilo ve vašem životě?

Diváci mě uvidí v české komedii, která se jmenuje Všichni za jednoho. Budu tam hrát s Annou Polívkovou, na kterou se opravdu velmi těším, a mám tam vynikající postavu. Pokud poznáte americký film Hangover, česky to bylo Pařba ve Vegas, tak je to něco podobného.

Většinu svého času přebýváte v USA. Jaký je tam život ve srovnání s klidnou slovenskou dědinou?

(smích) Na klidné slovenské dědině jsem už nebyla dost dlouho, takže to neumím porovnat. V USA jsem třináctým rokem, takže to je to, co znám. Žiji momentálně v Los Angeles i v New Yorku. Mám tam krásně zařízený byt, takže jsem velmi ráda, jaké jsem si vybudovala zázemí. Je to tam velmi rychlé, náročné. Nechci, aby slovenští a čeští diváci, ale i herečky a herci měli nějaké iluze o tom, jak je to tam lehké. Vůbec. Člověk opravdu musí makat. Zároveň mi tam ale chybí evropská kultura a evropská historie. Takže velmi ráda se sem vracím. Momentálně v Americe scenáristé i herci stávkují, vlastně se nic nenatáčí, tak jsem se rozhodla, že na léto půjdu do Evropy a užiju si ho.

Chce to určitě veliké sebeobětování. Trvalo skutečně deset let, než jste se prosadila?

Deset let je takový správný odhad. V tomto povolání jste jednou nahoře, jednou dole. Ale posouvám se stále víc a víc nahoru. Minulý rok jsem natáčela televizní seriál, který se jmenuje For All Mankind, pro Apple TV, vyjde na podzim a tam hraji ruskou kosmonautku. To bylo celkem zajímavé. Kromě toho jsem v jedné trilogii měla dvojroli a získali jsme cenu za nejlepší namluvení ve videohrách. Je to nádherný projekt, na který jsem velmi hrdá.

Osobně vás pozval Elton John na jednu ze svých legendárních party. Jaké to bylo?

Elton je vynikající člověk, má velké krásné srdíčko a dělá velmi známý a populární pooscarový večírek. Díky tomu se snaží získat peníze na rozvoj vzdělání a pomáhat lidem, kteří mají AIDS nebo jsou HIV pozitivní. Musím říct, že tento rok ta party byla vynikající. Zazpíval tam úplně neočekávaně. Moc jsem se bavila, krásně se oblékla, potkala se s kolegy, pobavila o projektech a poznala známé lidi.

Katarína Morháčová (Karlovy Vary, 2. července 2023)

Kdo z hollywoodských herců stojí nohama na zemi a kdo je takzvaně od rány a řekne všechno, co si myslí?

Ne že to přeložíš do angličtiny! (smích) I když se to možná nezdá, ale Brad Pitt je opravdu úplně v pohodě člověk. Podle mě mu teď ještě víc než kdysi záleží na soukromí. A od rány, to bych musela přemýšlet. Je tam pár mužů, ale oni nejsou až tak známí. To jsou spíše televizní hvězdy. A s jedním, se kterým jsem natáčela, to nebylo příjemné. Možná příští rok ti prozradím, kdo to byl! (smích) Protože s ním stále ještě pracuji, tak ho nechci dostat do rozpaků.

Přeje vůbec profese herečky lásce?

Ani ano, ani ne. To je na lidech, jak si to ve vztahu zařídí. Bohužel i já jsem se rozešla tento rok hlavně kvůli tomu, že v práci hodně cestuji, hodně makám. Ta rovnováha se už nedala udržet. I když mi to bylo velmi líto. Ale láska je tam ještě stále velmi velká a doufám, že v budoucnosti se to bude moct nějak vyvážit, protože chci mít vztah.

Souhlasíte s tím, že správní lidé se potkávají ve špatný čas?

Určitě. To byl i případ s mým bývalým přítelem. Ještě mám trošku naději, že možná se někdy v budoucnosti znovu setkáme. Určitě v to věřím.

Přenášíte před kameru bolavé emoce, které dlouho v sobě skrýváte, třeba z dětství?

Mám různé metody práce. Když se to hodí na určitý projekt, postavu, tak někdy ano. Použiji v tomto případě toho svého bývalého přítele. Ta substituce mi pomáhá otevřít bolavé strany. Ale někdy zase používám představivost a napojím se na úplně jiné bolavé nebo emocionální věci. Herečce nebo i herci v herectví pomáhá, když si někdy procházíme těžkým obdobím. Zároveň by to ale nemělo převážit to, co se děje v tom projektu, který natáčíme.

To je to tajemství slz pro diváky?

Já se velmi rychle umím rozplakat. I teď bych se... Ale mám make-up, tak to asi ne. Pro jistotu. (smích)

8. července 2022