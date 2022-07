Herecká cesta do Ameriky byla finančně náročná, přiznává Katarína Morháčová

Filmové Vary 2022 Sledovat další díly na iDNES.tv

Jak se slovenská herečka dostane až do Ameriky a do Hollywoodu?

Letadlem. (smích) Vždycky jsem chtěla být herečka a nebylo to tak, že to musí být Hollywood. Chtěla jsem hrát a vytvářet příběhy. Když jsem byla na střední škole, poznala jsem profesora ze známé moskevské divadelní školy Moscow Theatre Art School a on mi říkal o kombinovaném programu mezi touto školou a školou v Cambridgi Massachusetts. Přihlásila jsem se na ni, dostala jsem se tam a byla jsem potom rok v Cambridgi a rok v Moskvě. No a pak jsem se zamilovala do Američana a rozhodla jsem se vrátit do New Yorku.

Letos v říjnu se objevíte v jednom projektu na Netflixu. Co to bude?

Film se jmenuje Ambrosio. Je to součást trilogie, která sleduje slavného režiséra a jeho tvorbu. Část, v které hraji já, je v podstatě film o natáčení filmu. Odehrává se to v 60. letech v Římě a hraji tam velkou italskou herečku. Takovou star, která hraje matku a které se něco velmi zlé stane. Neprozradím co, abyste se mohli podívat.

Jak se adaptuje slovenská herečka v Americe? Je to složité? Cítila jste velký stesk po domově během prvních týdnů pobytu?

Stesk ani ne. Jsem zvyklá dost cestovat. Myslím, že jsem potřebovala trošku utéct od Slovenska, od rodiny. Ne tak kvůli tomu, že je to Slovensko, ale aby jsem se postavila na vlastní nohy a abych co nejvíc vyrostla.

Ale začátek byl opravdu velmi těžký, protože člověk si příjezd nějak naivně představuje, ale ty nevíš, co tě čeká, co se ti může stát. Samozřejmě finančně to bylo velmi náročné. I jazykově. Musela jsem se učit nejen anglicky, ale pracovat na svém přízvuku, abych si otevřela možnosti různých postav, nejen děvčat z východní Evropy.

Pomaličku krok za krokem přišla divadelní představení a potom přišly nabídky z nezávislých filmů, televizních seriálů, filmů. Je to jako život, pořád nahoru a dolů, to se tak prostě musí brát.

Adaptace určitě chtěla se nějak emocionálně odstřihnout od Evropy. Bylo pro vás důležité najít si lásku v Americe?

No jsem dost romantik a věřím v lásku. Ta první láska byla opravdu velmi krásná, velká a určitě ze začátku mi ve Spojených státech pomohla. Když jsme se pak rozešli a přišly bolesti, tak to nebylo příjemné. Ale myslím, že mě ta láska naplnila a jsem velmi ráda, že mám i teď vztah s krásným člověkem. Který je o deset let mladší. (smích) Takže asi tak. On je Američan.

Takže je na střední škole?

Ne, už dokončil i vysokou školu.

Když trošku zvážníme, ono se občas říká, že herečky se jezdí na filmový festival prodat. Jste momentálně v Karlových Varech, berete to jako výzvu představit se veřejnosti a režisérům?

Určitě. Musím se přiznat, že tím, že na Slovensku a v Čechách vůbec nepůsobím, začala jsem tu trošku pracovat tento rok, tak pro mě Hollywood nebo New York je jednodušší. Znám tam mnoho lidí, přece jen jsem si tam vytvořila zázemí.

Je to trošku takové rozpačité přijet do Čech jako slovenská herečka, která žije v zahraničí. Ale já jsem hlavně přijela do Varů kvůli tomu, protože se chystám přivézt projekt z Ameriky. Snažím se o česko-slovensko-americkou koprodukci. Uvidíme, jestli televizní seriál, nebo film, který se bude natáčet v Česku a na Slovensku v roce 2023. Takže mým cílem je poznat co nejvíc producentů, režisérů, herců, hereček, najít koproducenta a posunout ten projekt dál.

Jak moc je tady pro vás na festivalu důležitá sebeprezentace, na co sázíte?

Mám velmi ráda šaty a šperky. Ale, že když nemáte osobnost a nevíte, kdo jste, tak ani ty šaty a šperky vám nepomůžou. Jsem velmi vděčná za to, že Alo Diamonds, značka, kterou jsem znala ještě předtím, než jsem odjela ze Slovenska, mi půjčila krásné šperky. Cítím se s nimi trochu jako královna.

Pak jsem se potkala i pár slovenských a českých designérů, se kterými se bavím o možné spolupráci a půjčení šat. Například Honza Černý, Boris Král, Lukáš Macháček. Je potřebné, alespoň podle mě, zviditelnit svou ženskost, ale nestavět jen na fyzické stránce.

A kolik jste tak ochotná do sebe jednorázově na nákupu investovat? Jsou na toto konto honoráře Netflixu skutečně královské, jak se traduje?

Tak na to povím „no comment“. (smích) Jako herečka dostávám mnoho produktů zadarmo, takže v tom mám opravdu velmi velkou výhodu. Jsem na jedné straně velmi šetřivá, ale na druhé straně, když se mi něco líbí, tak si to samozřejmě dopřeju. Vždyť proč ne? Pracuji velmi tvrdě a zase život je třeba si užívat.