Snímky Kašákové, na nichž prezentovala pravé kožešiny, zklamaly mnoho jejích sledujících včetně zpěvaček Anny K. nebo Jitky Boho. „Jako vážně? Já, když jsem to viděla, říkala jsem si, že to rozhodně musí být faux fur (umělá kožešina), že by do toho Verča nešla, ještě když propaguje i přírodní make-upy a tak dále. Ach jo,“ cituje Blesk bývalou Miss.
|
Kašáková: Když se vám narodí děťátko a má specifika, vaše priority jdou stranou
Kašáková se po náporu kritických komentářů omluvila a vysvětlila, že kampaň nedělala pro peníze a mrzí ji, že si nezjistila dost informací předem.
„Fotografie vznikly jako přátelské gesto na podporu kamarádky, bez jakéhokoli finančního honoráře! O původu kožešin ani o podmínkách jejich výroby jsem neměla informace. Je mi to moc líto a přiznávám, že jsem se měla předem více zajímat o to, co svou tváří prezentuji. Byla to moje chyba a přijímám za ni plnou odpovědnost,“ napsala Kašáková ve svém vyjádření na sociální síti.
„Nikdy jsem vědomě nechtěla podporovat utrpení či týrání zvířat! Žádné živé bytosti. Jakmile jsem se o celé problematice dozvěděla více, nechala jsem veškerý obsah odstranit a spolupráci ukončila,“ uvedla bývalá účastnice České Miss.
Zároveň se Kašáková ohradila proti útokům a urážkám, které kvůli tomuto chybnému kroku sklidila. „Situace zasáhla nejen mě a mou rodinu, ale také mé pracovní partnery a dokonce i podporovatele nadačního fondu, který jsem založila,“ vysvětlila Kašáková.
„Celý svůj dosavadní život se snažím stavět na hodnotách lidskosti, pomoci a respektu k druhým. Netvrdím, že nedělám chyby. Dělám je a jsem připravená se z nich poučit. Ale věřím, že jeden chybný krok nemusí definovat celého člověka ani všechno, za čím ve svém životě stojí,“ dodala modelka.