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Urbanová ukázala postavu rok po porodu, bývalá pornoherečka žije v Ekvádoru

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  11:00
Karolína Urbanová alias Daisy Lee se na Instagramu podělila o proměnu svého těla rok po porodu. Bývalá pornoherečka přiznala, že se po narození syna ve svém těle necítila dobře. Návrat k původní postavě podle ní nebyl otázkou několika týdnů a ke cvičení se mohla vrátit až s určitým odstupem od porodu.
Karolína Urbanová se synem Theem žijí v Ekvádoru.
Karolína Urbanová ukázala postavu rok po porodu. (září 2026)
Daisy Lee si užívá čas se svým synem Theem.
Karolína Urbanová a její syn Theo
57 fotografií

„Tuhle fotku přidávám, protože jsem pyšná sama na sebe,“ napsala Urbanová ke snímku. Zavzpomínala přitom na období po narození syna, kdy měla podle svého popisu výrazně povolené břicho. Jizvu po císařském řezu spatřila až přibližně po devíti měsících, kdy se začalo postupně zmenšovat.

„Ve svém těle jsem se cítila opravdu nepohodlně. Když jsem se na sebe podívala, připadalo mi, že mi všechno všude visí, a bylo to fakt nepříjemné,“ popsala.

K pohybu se nemohla vrátit hned. „Samozřejmě to chtělo trénink, ale nejdřív jsem musela nějakou dobu počkat,“ vysvětlila s tím, že zpočátku pro ni nebylo posilování vůbec příjemné. „Když jsem začala cvičit břicho, cítila jsem se hodně divně, protože jsem ho skoro vůbec necítila. Nejdřív jsem proto začala úplně jednoduchými cviky na diastázu. Když už jsem měla pocit, že mi nic nedělají, přešla jsem postupně na normální cviky na břicho.

Bývalá pornohvězda Daisy Lee: Druhé dítě nechci, nemám rok chuť na sex

Na náročné tréninky dnes podle svých slov příliš času nemá. Kromě péče o syna Thea se věnuje práci a dalším aktivitám. Pilates si proto dopřeje přibližně dvakrát týdně, zhruba na půl hodiny, a vystačí si přitom s vlastní vahou.

Karolína Urbanová, známá jako Daisy Lee, se do povědomí veřejnosti dostala především jako pornoherečka. Do branže vstoupila v osmnácti letech. V roce 2023 oznámila konec natáčení filmů pro dospělé a následně se začala věnovat jinému způsobu života.

Přestěhovala se do Ekvádoru, kde se věnuje mimo jiné retreatům a životu v přírodě. V srpnu 2025 se jí narodil syn Theo. Letos v červenci informovala své sledující o tom, že dalšího potomka neplánuje. Nemá chuť na sex, má trauma z porodu i kojení, nechce si znovu kazit postavu a navíc je dítě velkým zásahem do života.

Urbanová je dcerou bývalé příbramské političky Aleny Ženíškové. Jejich vztah v minulosti provázely neshody a podle dřívějších vyjádření Urbanové spolu určitou dobu nebyly v kontaktu. V roce 2023 Daisy Lee uvedla, že ji matka vydědila.

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